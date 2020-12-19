Азар и Винисиус не сыграют с «Эйбаром»

В списке не оказалось полузащитника Эдена Азара, который пока не восстановился после травмы.
Также не поле не выйдет форвард Винисиус Жуниор из-за гастроэнтерита.
Заявка «Реала» выглядит так:
Вратари: Тибо Куртуа, Андрей Лунин, Диего Альтубе.
Защитники: Даниэль Карвахаль, Эдер Милитао, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Начо, Марсело, Альваро Одриосола, Ферлан Менди.
Полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Федерико Вальверде, Мартин Эдегор.
Нападающие: Карим Бензема, Марко Асенсио, Лукас Васкес, Лука Йович, Мариано Диас, Родриго Гоэс. 0