Азар и Винисиус не сыграют с «Эйбаром»

«Реал» на своем официальном сайте опубликовал заявку на матч 14-го тура Ла Лиги с «Эйбаром».

В списке не оказалось полузащитника Эдена Азара, который пока не восстановился после травмы.

Также не поле не выйдет форвард Винисиус Жуниор из-за гастроэнтерита.

Заявка «Реала» выглядит так:

Вратари: Тибо Куртуа, Андрей Лунин, Диего Альтубе.

Защитники: Даниэль Карвахаль, Эдер Милитао, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Начо, Марсело, Альваро Одриосола, Ферлан Менди.

Полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Федерико Вальверде, Мартин Эдегор.

Нападающие: Карим Бензема, Марко Асенсио, Лукас Васкес, Лука Йович, Мариано Диас, Родриго Гоэс. 0