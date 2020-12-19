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    «Марсель» и «Реймс» поделили очки

    «Марсель» — «Реймс»: счет матча 1:1, обзор голов

    Футбол Лига 1 Футбол Франции Марсель Реймс Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1
    «Марсель» сыграл вничью с «Реймсом» в домашнем матче 16-го тура французской Лиги 1.

    Радость Флорьяна Товена
    Радость Флорьяна Товена

    Встреча, которая прошла на «Велодроме», завершилась со счетом 1:1.

    Автогол Юто Нагатомо на 20-й минуте принес гостям минимальное преимущество.

    Провансальская команда восстановила паритет на 45-й минуте усилиями Флорьяна Товена, но на большее подопечных Андре Виллаш-Боаша не хватило.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Марсель — Реймс 1:1
    Голы: 0:1 Юто Нагатомо (автогол) (21'), 1:1 Флорьян Товен (45') Марсель: Стив Манданда, Хироки Сакаи, Альваро Гонсалес, Дуйе Чалета-Цар, Юто Нагатомо (Саиф-Эдин Хауи, 56'), Бубакар Камара, Димитри Пайет, Валентин Ронжье (Неманья Радоньич, 85'), Пап Гуй (Микаэль Кюизанс, 56'), Флорьян Товен, Дарио Бенедетто (Валер Жермен, 68') Реймс: Предраг Райкович, Ваут Фас, Юнис Абдельхамид, Тибо де Смет (Fode Doucoure, 63'), Томас Фоке, Ксавье Шавалерен, Арбер Зенели (Натанаэль Мбюкю, 71'), Валон Бериша, Морету Кассаман, Матьё Кафаро (Эль Билал Туре, 72'), Булайе Диа (Дерек Кутеса, 88') Предупреждения: Тибо де Смет (19'), Юто Нагатомо (25'), Эль Билал Туре (78'), Натанаэль Мбюкю (90')

    В турнирной таблице Лиги 1 «Марсель» занимает четвертое место (28 очков), а «Реймс» — 16-е (14 очков). 0

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