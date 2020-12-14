Березуцкий: Эджуке показывает свой класс, игрок хорошего уровня

Тренер ЦСКАвысказался о приобретениях, которые клуб сделал в летнее трансферное окно.

«Больше всех зарекомендовал себя Бахтиер Зайнутдинов. Но и Эджуке показывает свой класс. Причем это самая дешевая покупка из всех, — Бахтиер.

Эджуке показывает очень хороший футбол, у него видно какие-то качества. Понятно, что над чем-то надо работать, над реализацией, над какой-то конкретикой. Но то, что это футболист хорошего уровня, видно.

Промахнулись ли с Гайчем? Посмотрим, сложно сказать. Возможно, а может быть и нет. Гайч — высокий парень, возможно, это будет чуть-чуть позже.

Возможно, подготовка, тренерская ошибка, потому что человек после карантина, после локдауна ничего не делал.

Возможно, мы где-то ошиблись в физической подготовке к сезону, потому что мое мнение: на данный момент он не готов физически помимо того, что неуверенно играет.

Но я надеюсь, после сборов Гайч покажет себя. У него есть определенные качества, он все равно у нас еще по статистике самый быстрый, кто бежит по дистанции. Будем смотреть», — сказал Березуцкий в интервью Василию Конову.