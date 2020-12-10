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    «Реал» обыграл «Боруссию» и прошел в плей-офф Лиги чемпионов

    «Реал» — «Боруссия» М: счет 2:0, обзор голов

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    «Реал» победил дома «Боруссию» М со счетом 2:0 и обеспечил себе проход в 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Карим Бензема
    Карим Бензема

    Дублем в составе «галактикос» отметился Карим Бензема. Ассистировали ему Лукас Васкес и Родриго.

    Испанцы имели 7 очков до этой встречи и могли оказаться в Лиге Европы. Победа обеспечила хозяевам первое место.

    Футбол. Лига чемпионов. Группа B
    Реал Мадрид — Боруссия М 2:0
    Голы: 1:0 Карим Бензема (9'), 2:0 Карим Бензема (32') Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Лукас Васкес, Ферлан Менди, Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Карим Бензема, Винисиус Жуниор (Марко Асенсио, 74'), Родриго (Sergio Arribas, 74') Боруссия М: Ян Зоммер, Оскар Вендт (Валентин Лацаро, 46'), Штефан Ляйнер, Маттиас Гинтер, Нико Эльведи, Кристоф Крамер (Ласло Бенеш, 85'), Марку Тюрам (Патрик Херрман, 85'), Ларс Штиндль (Ханнес Вольф, 85'), Алассан Плеа, Флориан Нойхаус, Брил Эмболо (Денис Закария, 46') Предупреждение: Денис Закария (88')

    «Боруссия» заняла вторую строчку, поскольку дважды обыграла «Шахтер», благодаря чему равенство очков с «горняками не повлияло на турнирное положение. 0

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