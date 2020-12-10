Сборная России завершила год на 39-м месте в рейтинге ФИФА

Станислав Черчесов
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Свои заключительные матчи в году подопечные Станислава Черчесова провела в ноябре, сыграв вничью в контрольной встрече с командой Молдавии (0:0), проиграв Турции (2:3) и Сербии (0:5) в Лиге наций и не сумев завоевать повышение в классе по итогам турнира.
Лучшей национальной командой мира в течение трех лет остается Бельгия. На втором месте располагается действующий чемпион мира команда Франции, на третьем — сборная Бразилии.
Рейтинг ФИФА от 10 декабря:
1. Бельгия — 1780 очков;
2. Франция — 1755;
3. Бразилия — 1743;
4. Англия — 1670;
5. Португалия — 1662;
6. Испания — 1645;
7. Аргентина — 1642;
8. Уругвай — 1639;
9. Мексика — 1632;
10. Италия — 1625;
24. Украина — 1521
39. Россия — 1461. 0