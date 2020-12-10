Сборная России завершила год на 39-м месте в рейтинге ФИФА

Сборнаязавершила 2020 год на 39-м месте в рейтинге ФИФА, опубликованном на официальном сайте организации.

Свои заключительные матчи в году подопечные Станислава Черчесова провела в ноябре, сыграв вничью в контрольной встрече с командой Молдавии (0:0), проиграв Турции (2:3) и Сербии (0:5) в Лиге наций и не сумев завоевать повышение в классе по итогам турнира.

Лучшей национальной командой мира в течение трех лет остается Бельгия. На втором месте располагается действующий чемпион мира команда Франции, на третьем — сборная Бразилии.

Рейтинг ФИФА от 10 декабря:

1. Бельгия — 1780 очков;

2. Франция — 1755;

3. Бразилия — 1743;

4. Англия — 1670;

5. Португалия — 1662;

6. Испания — 1645;

7. Аргентина — 1642;

8. Уругвай — 1639;

9. Мексика — 1632;

10. Италия — 1625;

24. Украина — 1521

39. Россия — 1461. 0