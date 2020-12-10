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    Сборная России завершила год на 39-м месте в рейтинге ФИФА

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    Сборная России завершила 2020 год на 39-м месте в рейтинге ФИФА, опубликованном на официальном сайте организации.

    Станислав Черчесов
    Станислав Черчесов

    Свои заключительные матчи в году подопечные Станислава Черчесова провела в ноябре, сыграв вничью в контрольной встрече с командой Молдавии (0:0), проиграв Турции (2:3) и Сербии (0:5) в Лиге наций и не сумев завоевать повышение в классе по итогам турнира.

    Лучшей национальной командой мира в течение трех лет остается Бельгия. На втором месте располагается действующий чемпион мира команда Франции, на третьем — сборная Бразилии.

    Рейтинг ФИФА от 10 декабря:

    1. Бельгия — 1780 очков;
    2. Франция — 1755;
    3. Бразилия — 1743;
    4. Англия — 1670;
    5. Португалия — 1662;
    6. Испания — 1645;
    7. Аргентина — 1642;
    8. Уругвай — 1639;
    9. Мексика — 1632;
    10. Италия — 1625;
    24. Украина — 1521
    39. Россия — 1461. 0

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