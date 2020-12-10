ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ювентус» сокрушил «Барселону»Роналду уложил на лопатки Месси
  • 00:50
    • «Локомотив» проиграл «Баварии» и остался без евровесны
  • 22:53
    • «Ливерпуль» упустил победу над «Митьюлландом» в Дании
  • 22:52
    • «Аталанта» вырвала победу у «Аякса» и вышла в плей-офф Лиги чемпионов
  • 22:49
    • ПСЖ разгромил «Башакшехир» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов
  • 22:25
    • «Олимпиакос» и «Порту» огласили составы
    Все новости спорта

    «Локомотив» проиграл «Баварии» и остался без евровесны

    «Бавария» — «Локомотив»: счет матча 2:0, обзор голов

    Футбол Лига чемпионов Локомотив Футбол России Бавария Футбол Германии Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    Мюнхенская «Бавария» одержала домашнюю победу над московским «Локомотивом» (2:0) в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе А.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче был открыт на 63-й минуте. Да Коста от угла поля исполнил подачу в штрафную, где идеально расположился Зюле, головой переправивший мяч в сетку ворот «Локомотива».

    На 80-й минуте Гнабри сделал тонкую передачу Шупо-Мотингу, который из штрафной направил мяч под перекладину ворот «Локо».

    Футбол. Лига чемпионов. Группа A
    Бавария — Локомотив 2:0
    Голы: 1:0 Никлас Зюле (63'), 2:0 Эрик Максим Шупо-Мотинг (80') Бавария: Мануэль Нойер, Никлас Зюле, Жером Боатенг (Chris Richards, 69'), Альфонсо Дэвис (Лукас Эрнандес, 69'), Буна Сарр, Лерой Зане (Ангело Штиллер, 85'), Дуглас Коста, Леон Горецка (Jamal Musiala, 61'), Марк Рока, Томас Мюллер (Серж Гнабри, 46'), Эрик Максим Шупо-Мотинг Локомотив: Гилерме, Дмитрий Живоглядов, Ведран Чорлука, Мацей Рыбусь, Слободан Райкович, Антон Миранчук, Владислав Игнатьев, Франсуа Камано (Никита Иосифов, 76'), Станислав Магкеев, Дмитрий Рыбчинский (Александр Сильянов, 88'), Эдер Предупреждения: Дмитрий Живоглядов (60'), Жером Боатенг (64'), Лерой Зане (69')

    «Бавария» с 16 очками стала победителем группы А, второе место у «Атлетико» (9 очков) — обе команды сыграют в 1/8 финала Лиги чемпионов.

    «Лейпциг» с 4 очками занял третье место и сыграет в плей-офф Лиги Европы, «Локомотив» с 3 очками замкнул таблицу и покидает еврокубки. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Удастся ли ЦСКА «хлопнуть дверью» в Загребе?
  • «Динамо» Загреб — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Дома «Янг Бойз» не отдаст второе место
  • «Янг Бойз» — «ЧФР Клуж». Прогноз и ставки
  • 1.69
    •
  • «Баски» дадут бой в Неаполе?
  • «Наполи» — «Реал Сосьедад». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Играть€100 для победителей ИгратьУдвоение депозита до $100 ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБесплатная ставка €40 ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до 50 000 руб. новым игрокам
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.42
  • Экспресс дня 10 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Динамо Загреб — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Янг Бойз — ЧФР Клуж
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  1.85
  • Прогноз на матч Наполи — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  5.65
  • Прогноз на матч Брага — Заря
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Антверпен
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Спарта Прага — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  4.20
  • Прогноз на матч Лестер — АЕК
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Дандолк — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 100

  • новым игрокам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры