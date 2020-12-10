«Бавария» — «Локомотив»: счет матча 2:0, обзор голов

Мюнхенскаяодержала домашнюю победу над московским(2:0) в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе А.

Счет в матче был открыт на 63-й минуте. Да Коста от угла поля исполнил подачу в штрафную, где идеально расположился Зюле, головой переправивший мяч в сетку ворот «Локомотива».

На 80-й минуте Гнабри сделал тонкую передачу Шупо-Мотингу, который из штрафной направил мяч под перекладину ворот «Локо».

Футбол. Лига чемпионов. Группа A Бавария — Локомотив 2:0 Голы: 1:0 Никлас Зюле (63'), 2:0 Эрик Максим Шупо-Мотинг (80') Бавария: Мануэль Нойер, Никлас Зюле, Жером Боатенг (Chris Richards, 69'), Альфонсо Дэвис (Лукас Эрнандес, 69'), Буна Сарр, Лерой Зане (Ангело Штиллер, 85'), Дуглас Коста, Леон Горецка (Jamal Musiala, 61'), Марк Рока, Томас Мюллер (Серж Гнабри, 46'), Эрик Максим Шупо-Мотинг Локомотив: Гилерме, Дмитрий Живоглядов, Ведран Чорлука, Мацей Рыбусь, Слободан Райкович, Антон Миранчук, Владислав Игнатьев, Франсуа Камано (Никита Иосифов, 76'), Станислав Магкеев, Дмитрий Рыбчинский (Александр Сильянов, 88'), Эдер Предупреждения: Дмитрий Живоглядов (60'), Жером Боатенг (64'), Лерой Зане (69')

«Бавария» с 16 очками стала победителем группы А, второе место у «Атлетико» (9 очков) — обе команды сыграют в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Лейпциг» с 4 очками занял третье место и сыграет в плей-офф Лиги Европы, «Локомотив» с 3 очками замкнул таблицу и покидает еврокубки. 0