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    «Аталанта» вырвала победу у «Аякса» и вышла в плей-офф Лиги чемпионов

    «Аякс» — «Аталанта»: счет матча 0:1, обзор гола

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    Амстердамский «Аякс» потерпел домашнее поражение от «Аталанты» (0:1) в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе Д.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    На 79-й минуте «Аякс» остался в меньшинстве — Гравенберх отмахнулся, попав в лицо Гомесу — жёлтая карточка, которая моментально превратилась в красную.

    А на 85-й минуте Фройлер заметил брешь в центре обороны «Аякса», выполнив своевременный пас на ход Мурьелю, который ворвался в штрафную, обогнул вратаря и закатил мяч в ворота.

    Футбол. Лига чемпионов. Группа D
    Аякс — Аталанта 0:1
    Гол: 0:1 Луис Мурьель (85') Аякс: Андре Онана, Перр Схюрс, Нуссайр Мазрауи, Лисандро Мартинес (Jurrien Timber, 90'), Николас Тальяфико (Клас-Ян Хунтелар, 64'), Дави Классен, Ryan Gravenberch, Закария Лабьяд (Юрген Эккеленкамп, 64'), Душан Тадич, Brian Brobbey (Квинси Промес, 46'), Antony Аталанта: Пьерлуиджи Голлини, Рафаэл Толой, Кристиан Ромеро, Берат Джимсити, Робин Гозенс (Хосе Луис Паломино, 79'), Ремо Фройлер, Мартен де Рон, Маттео Пессина, Ханс Хатебур, Алехандро Гомес, Дуван Сапата (Луис Мурьель, 79') Предупреждения: Ryan Gravenberch (22'), Николас Тальяфико (53'), Ханс Хатебур (60'), Ryan Gravenberch (79'), Ремо Фройлер (82')

    «Ливерпуль» стал победителем группы Д — 13 очков, «Аталанта» с 11 очками заняла второе место. Обе команды вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов.

    «Аякс» с 7 очками остался на 3-м месте и сыграет в плей-офф Лиги Европы, а «Митьюлланд» с 2 очками финишировал последним. 0

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