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    Дубли Заа и Бентеке позволили «Кристал Пэлас» разгромить «Вест Бромвич»

    «Вест Бромвич» — «Кристал Пэлас»: счет матча 1:5, обзор голов

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    «Кристал Пэлас» в выездном матче 11-го тура английской Премьер-лиги разгромил «Вест Бромвич» — 5:1.

    Футболисты «Кристал Пэлас»
    Футболисты «Кристал Пэлас»

    Уже на 8-й минуте автогол Дарнелла Ферлонга позволил «стекольщикам» выйти вперед. «Дрозды» ответили на 30-й минуте, когда отличился Конор Галлахер.

    На 34-й минуте «Вест Бромвич» остался в меньшинстве. Команду подвел Матеус Перейра, получивший красную карточку.

    «Кристал Пэлас» воспользовался численным преимуществом во втором тайме, когда дубли оформили Вильфрид Заа и Кристиан Бентеке.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Вест Бромвич — Кристал Пэлас 1:5
    Голы: 0:1 Дарнелл Ферлонг (автогол) (8'), 1:1 Конор Галлахер (30'), 1:2 Уилфрид Заха (55'), 1:3 Кристиан Бентеке (59'), 1:4 Уилфрид Заха (68'), 1:5 Кристиан Бентеке (82') Вест Бромвич: Сэм Джонстон, Дарнелл Ферлонг, Кайл Бартли, Адесево Аджайи, Бранислав Иванович, Матеус Перейра, Конор Галлахер, Ромен Сойерс (Dara O'Shea, 80'), Matt Phillips, Грэйди Диангана (Филип Кровинович, 46'), Карлан Ахирни-Грант (Каллум Робинсон, 62') Кристал Пэлас: Висенте Гуайта, Патрик ван Анхольт, Натаниэл Клайн, Гари Кэхилл, Лука Миливоевич, Шейку Куйяте, Джеффри Шлупп (Джордан Айю, 75'), Джеймс Макартур (Жайро Ридевальд, 72'), Эберечи Эзе, Уилфрид Заха (Миши Батшуайи, 81'), Кристиан Бентеке Предупреждения: Ромен Сойерс (17'), Джеймс Макартур (49'), Конор Галлахер (58'), Лука Миливоевич (88') Удаление: Матеус Перейра (34')

    В турнирной таблице АПЛ «Кристал Пэлас» занимает 11-е место (16 очков), а «Вест Бромвич» — 19-е (6 очков). 0

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