«Монако» без Головина проиграл «Лиллю»

в домашнем матче 13-го тура французской Лиги 1 нанес поражение— 2:1.

«Доги» вышли вперед на 53-й минуте благодаря голу Джоанатана Дэвида. На 65-й минуте Юсуф Язиджи удвоил преимущество своей команде.

Монегаскам удалось сократить отставание в компенсированное время второго тайма, когда отличился Пьетро Пеллегри с передачи Сеска Фабрегаса.

Российский полузащитник Александр Головин не вошел в заявку на эту встречу.

Футбол. Франция. Лига 1 Лилль — Монако 2:1 Голы: 1:0 Джонатан Дэвид (53'), 2:0 Юсуф Язиджи (65'), 2:1 Пьетро Пеллегри (90') Лилль: Мик Меньян, Тьягу Джало (Домагой Брадарич, 83'), Свен Ботман, Жозе Фонте, Рейнилду, Жонатан Бамба (Исаак Лихаджи, 83'), Жонатан Иконе (Timothy Weah, 69'), Бенжамен Андре (Шека, 69'), Бубакари Сумаре, Джонатан Дэвид (Юсуф Язиджи, 62'), Бурак Йилмаз Монако: Вито Манноне, Кайо (Фоде Балло, 58'), Аксель Дисаси, Рубен Агилар, Бенуа Бадьяшиль (Гильермо Марипан, 80'), Орельен Чуаэми (Пьетро Пеллегри, 69'), Желсон Мартинш (Виллем Геббельс, 70'), Юссуф Фофана, Софьян Диоп, Виссам Бен-Йеддер (Сеск Фабрегас, 58'), Кевин Фолланд Предупреждения: Тьягу Джало (64'), Timothy Weah (90')

В турнирной таблице Лиги 1 «Лилль» занимает второе место (26 очков), а «Монако» — пятое (23 очка). 0