ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Кадис» — «Барселона»Самоуничтожение «Барсы». Каталонцы помогают соперникам добить себя
  • 17:05
    • «Монако» без Головина проиграл «Лиллю»
  • 16:42
    • Мишина и Галлямов — победители пятого этапа КР в Москве
  • 16:08
    • Норвегия выиграла мужскую эстафету в Контиолахти, Россия — четвертая
  • 15:59
    • «Ростов» потерпел поражение от «Уфы»
  • 14:17
    • Дриусси заявил о желании вернуться в «Ривер Плейт»
    Все новости спорта

    «Монако» без Головина проиграл «Лиллю»

    Футбол Лига 1 Футбол Франции Лилль Монако Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1
    «Лилль» в домашнем матче 13-го тура французской Лиги 1 нанес поражение «Монако» — 2:1.

    Футболисты «Лилля»
    Футболисты «Лилля»

    «Доги» вышли вперед на 53-й минуте благодаря голу Джоанатана Дэвида. На 65-й минуте Юсуф Язиджи удвоил преимущество своей команде.

    Монегаскам удалось сократить отставание в компенсированное время второго тайма, когда отличился Пьетро Пеллегри с передачи Сеска Фабрегаса.

    Российский полузащитник Александр Головин не вошел в заявку на эту встречу.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Лилль — Монако 2:1
    Голы: 1:0 Джонатан Дэвид (53'), 2:0 Юсуф Язиджи (65'), 2:1 Пьетро Пеллегри (90') Лилль: Мик Меньян, Тьягу Джало (Домагой Брадарич, 83'), Свен Ботман, Жозе Фонте, Рейнилду, Жонатан Бамба (Исаак Лихаджи, 83'), Жонатан Иконе (Timothy Weah, 69'), Бенжамен Андре (Шека, 69'), Бубакари Сумаре, Джонатан Дэвид (Юсуф Язиджи, 62'), Бурак Йилмаз Монако: Вито Манноне, Кайо (Фоде Балло, 58'), Аксель Дисаси, Рубен Агилар, Бенуа Бадьяшиль (Гильермо Марипан, 80'), Орельен Чуаэми (Пьетро Пеллегри, 69'), Желсон Мартинш (Виллем Геббельс, 70'), Юссуф Фофана, Софьян Диоп, Виссам Бен-Йеддер (Сеск Фабрегас, 58'), Кевин Фолланд Предупреждения: Тьягу Джало (64'), Timothy Weah (90')

    В турнирной таблице Лиги 1 «Лилль» занимает второе место (26 очков), а «Монако» — пятое (23 очка). 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Удержится ли «Тоттенхэм» на первом месте?
  • «Тоттенхэм» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
  • ЦСКА нужно побеждать, но «Химки» постараются этого не допустить
  • ЦСКА — «Химки». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • «Вулверхэмптон» даст бой «Ливерпулю»
  • «Ливерпуль» — «Вулверхэмптон». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до 50 000 руб. новым игрокам ИгратьУдвоение депозита до $100 ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьБесплатная ставка €40 ИгратьБонус до $25 для первой ставки Играть€100 для победителей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.47
  • Экспресс дня 5 декабря
  • Сегодня в 19:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч ЦСКА — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  2.37
  • Прогноз на матч Метц — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Сампдория — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Анже — Лорьян
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.95
  • Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •  1.72
  • Прогноз на матч Динамо — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 100

  • новым игрокам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры