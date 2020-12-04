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    Нойер — лучший вратарь 2020 года по версии ESPN

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    ESPN составил рейтинг лучших вратарей по итогам 2020 года.

    Мануэль Нойер
    Мануэль Нойер

    Первое место в рейтинге занял голкипер «Баварии» Мануэль Нойер, выигравший с командой Бундеслигу и Лигу чемпионов.

    Второе место в рейтинге занял Алиссон из «Ливерпуля», а третье — Ян Облак, представляющий мадридский «Атлетико».

    Топ-10 вратарей:

    1. Мануэль Нойер («Бавария»)
    2. Алиссон («Ливерпуль»)
    3. Ян Облак («Атлетико»)
    4. Марк-Андре тер Штеген («Барселона»)
    5. Тибо Куртуа («Реал»)
    6. Эдерсон («Манчестер Сити»)
    7. Кейлор Навас («ПСЖ»)
    8. Джанлуиджи Доннарумма («Милан»)
    9. Самир Ханданович («Интер»)
    10. Давид Де Хеа («Манчестер Юнайтед») 0

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