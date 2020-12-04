Нойер — лучший вратарь 2020 года по версии ESPN

Мануэль Нойер
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Первое место в рейтинге занял голкипер «Баварии» Мануэль Нойер, выигравший с командой Бундеслигу и Лигу чемпионов.
Второе место в рейтинге занял Алиссон из «Ливерпуля», а третье — Ян Облак, представляющий мадридский «Атлетико».
Топ-10 вратарей:
1. Мануэль Нойер («Бавария»)
2. Алиссон («Ливерпуль»)
3. Ян Облак («Атлетико»)
4. Марк-Андре тер Штеген («Барселона»)
5. Тибо Куртуа («Реал»)
6. Эдерсон («Манчестер Сити»)
7. Кейлор Навас («ПСЖ»)
8. Джанлуиджи Доннарумма («Милан»)
9. Самир Ханданович («Интер»)
10. Давид Де Хеа («Манчестер Юнайтед») 0