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    Николич — слабый тренер, считает Наумов

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    Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал выступление железнодорожников в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зальцбургом» (1:3).

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    «Встреча с "Зальцбургом" показала провалы клубной работы — и трансферы, и неурядицы, и война с болельщиками. Ну и слабость тренера.

    То, что сделал Николич, вряд ли сделает тренер второй лиги. Да, можно сетовать на большое количество больных.

    Но на скамейке остались Антон Миранчук, Владислав Игнатьев, Рифат Жемалетдинов. Нужно было выставить боевой состав. Да, они могли бы сыграть только тайм, но они бы задали тон.

    А в итоге выставил семь защитников, а самое главное — как их расставили. Я когда увидел это безобразие, удивился.

    Возможно, это единственная ошибка Марко. Но на сегодня по результатам той игры могу сказать, что Николич абсолютно слабый тренер», — цитирует Наумова «РИА Новости».

    После этой игры «Зальцбург» набрал четыре очка и поднялся на третью строчку в турнирной таблице группы А, «Локомотив» с тремя очками занимает последнее место.

    Для попадания в Лигу Европы железнодорожникам в последнем туре на выезде необходимо обыгрывать «Баварию».

    «Ну что вы… Какая победа над "Баварией"? Они вторым или третьим составом на равных играют с "Атлетико".

    И против "Локомотива" выйдут молодые ребята, и они не оставят шансов железнодорожникам», — считает Наумов. 0

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