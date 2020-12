Нападающий дортмундскойвыбыл на долгий срок, передает ESPN.

У норвежца травма подколенного сухожилия.

Сроки возвращения игрока не сообщаются, однако источник пишет о том, что форвард больше не сыграет в 2020 году.

Erling Haaland is set to miss the remainder of 2020 with a hamstring injury.

He won't feature for Dortmund again until after the winter break. pic.twitter.com/UJpAHnkF6u