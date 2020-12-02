«Краснодар» — «Ренн»: счет матча 1:0, обзор гола

В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионоводержал домашнюю победу надсо счетом 1:0.

Счет в матче был открыт на 71-й минуте. Мартынович из центра поля забросил мяч к штрафной «Ренна», Берг включил ноги, обогнал Да Сильву и технично внешней пробил в нижний угол ворот.

Футбол. Лига чемпионов. Группа E Краснодар — Ренн 1:0 Гол: 1:0 Маркус Берг (71') Краснодар: Матвей Сафонов, Александр Мартынович, Кристиан Рамирес, Игорь Смольников, Кайо, Реми Кабелла, Юрий Газинский (Руслан Камболов, 87'), Вандерсон (Магомед-Шапи Сулейманов, 66'), Виктор Классон, Тонни Триндаде Вильена, Маркус Берг (Ари, 90') Ренн: Ромен Сален, Дамьен Да Сильва, Жерзино Ньямси, Амари Траоре, Адриен Трюффер, Эдуардо Камавинжа (Флавьен Тэт, 82'), Джеймс Леа Силики (Клеман Гренье, 65'), Бенжамен Буриго (Янн Гбоу, 73'), Стивен Н'Зонзи, Жереми Доку, Адриен Эну (M'Baye Niang, 65') Предупреждения: Стивен Н'Зонзи (22'), Кристиан Рамирес (23'), Вандерсон (28'), Джеймс Леа Силики (54')

«Краснодар» набрал 4 очка и гарантировал себе третье место в группе Е и выход в плей-офф Лиги Европы. «Ренн» с 1 баллом остался на последнем месте таблицы.

В следующем туре «быки» отправятся в гости к «Челси», а французский клуб на своем поле примет «Севилью». Обе игры состоятся 8 декабря. 0