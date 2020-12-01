Состоялась жеребьевка третьего раунда Кубка Англии

Процедура принесла следующие результаты:
«Астон Вилла» — «Ливерпуль»
«Манчестер Сити» — «Бирмингем»
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд»
«Челси» — «Моркэм»
«Сток Сити» — «Лестер Сити»
«Марин» — «Тоттенхэм»
«Вулверхэмптон» — «Кристал Пэлас»
«Арсенал» — «Ньюкасл»
«Кроули» — «Лидс»
«Хаддерсфилд» — «Плимут»
«Саутгемптон» — «Шрусбери»
«Чорли» — «Дерби»
«Стокпорт» — «Вест Хэм»
«Олдхэм» — «Борнмут»
«Стивенидж» — «Суонси»
«Эвертон» — «Ротерем»
«Ноттингем Форест» — «Кардифф Сити»
«Барнсли» — «Транмер»
«Бристоль Роверс» — «Шеффилд Юнайтед»
«Кэнви Айленд»/«Борэм Вуд» — «Миллуолл»
«Блэкберн» — «Донкастер»
«Уиком» — «Престон»
«Бёрнли» — «МК Донс»
«Бристоль Сити» — «Портсмут»
«Куинз Парк Рейнджерс» — «Фулхэм»
«Брентфорд» — «Мидлсбро»
«Лутон» — «Рединг»
«Эксетер» — «Шеффилд Уэнсдей»
«Норвич» — «Ковентри»
«Блэкпул» — «Вест Бромвич Альбион»
«Ньюпорт» — «Брайтон»
«Челткнхэм» — «Мэнсфилд»
Матчи 3-го раунда Кубка Англии состоятся 8-11 января 2021 года. 0