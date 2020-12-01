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    Состоялась жеребьевка третьего раунда Кубка Англии

    Футбол Футбол Англии Кубок Англии
    30 ноября состоялась жеребьевка третьего раунда Кубка Англии. В этом раунде начнут свои матчи в турнире клубы АПЛ.

    Состоялась жеребьевка третьего раунда Кубка Англии
    Состоялась жеребьевка третьего раунда Кубка Англии

    Процедура принесла следующие результаты:

    «Астон Вилла» — «Ливерпуль»
    «Манчестер Сити» — «Бирмингем»
    «Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд»
    «Челси» — «Моркэм»
    «Сток Сити» — «Лестер Сити»
    «Марин» — «Тоттенхэм»
    «Вулверхэмптон» — «Кристал Пэлас»
    «Арсенал» — «Ньюкасл»
    «Кроули» — «Лидс»
    «Хаддерсфилд» — «Плимут»
    «Саутгемптон» — «Шрусбери»
    «Чорли» — «Дерби»
    «Стокпорт» — «Вест Хэм»
    «Олдхэм» — «Борнмут»
    «Стивенидж» — «Суонси»
    «Эвертон» — «Ротерем»
    «Ноттингем Форест» — «Кардифф Сити»
    «Барнсли» — «Транмер»
    «Бристоль Роверс» — «Шеффилд Юнайтед»
    «Кэнви Айленд»/«Борэм Вуд» — «Миллуолл»
    «Блэкберн» — «Донкастер»
    «Уиком» — «Престон»
    «Бёрнли» — «МК Донс»
    «Бристоль Сити» — «Портсмут»
    «Куинз Парк Рейнджерс» — «Фулхэм»
    «Брентфорд» — «Мидлсбро»
    «Лутон» — «Рединг»
    «Эксетер» — «Шеффилд Уэнсдей»
    «Норвич» — «Ковентри»
    «Блэкпул» — «Вест Бромвич Альбион»
    «Ньюпорт» — «Брайтон»
    «Челткнхэм» — «Мэнсфилд»

    Матчи 3-го раунда Кубка Англии состоятся 8-11 января 2021 года. 0

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