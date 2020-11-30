«Наполи» — «Рома»: счет матча 4:0, обзор голов

В матче 9-го тура чемпионата Италииодержал домашнюю победу над римскойсо счетом 4:0.

Авторами мячей стали Лоренцо Инсинье, Фабиан Руис, Дрис Мертенс и Маттео Политано.

Футбол. Италия. Серия А Наполи — Рома 4:0 Голы: 1:0 Лоренцо Инсинье (31'), 2:0 Фабиан (64'), 3:0 Дрис Мертенс (81'), 4:0 Маттео Политано (86') Наполи: Алекс Мерет, Мариу Руй, Джованни Ди Лоренцо, Калиду Кулибали, Костас Манолас, Диего Демме (Станислав Лоботка, 84'), Фабиан, Ирвин Лосано (Маттео Политано, 67'), Пётр Зелиньски (Элиф Элмас, 77'), Лоренцо Инсинье, Дрис Мертенс (Андреа Петанья, 83') Рома: Антонио Миранте, Рожер Ибаньес, Бриан Кристанте, Джанлука Манчини (Жуан Жесус, 38'), Рик Карсдорп, Лоренцо Пеллегрини (Борха Майораль, 79'), Педро Родригес, Жордан Верету (Гонсало Вильяр, 46'), Леонардо Спинаццола, Генрих Мхитарян, Эдин Джеко (Карлес Перес, 71') Предупреждения: Рожер Ибаньес (29'), Джованни Ди Лоренцо (32'), Бриан Кристанте (77')

«Наполи» и «Рома» после этого матча имеют по 17 очков в активе, однако неаполитанцы выше по дополнительным показателям — пятое и шестое место соответственно. 0