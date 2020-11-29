Карпин рассказал, стоит ли перед «Ростовом» задача попасть в Лигу чемпионов

Главный тренер «Ростова»после крупной победы над «Динамо» (4:1) заявил, что перед командой не стоит задача попасть в тройку призеров.

«Ростов» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ после 16-ти туров.

«Пока абсолютно рано говорить о какой-то стабильности. Тем более, до конца года осталось всего три матча. Для того чтобы заявлять о стабильности, сначала нужно стабилизировать состав. Не получается даже хотя бы на 80 процентов выставлять один и тот же состав из тех футболистов, которые у нас есть. Я уже молчу о тех игроках, которые ушли.

Тренер не играет в футбол, не играет на поле. Он доносит мысли до футболистов, а футболисты пытаются их выполнить. Сейчас получилось так, что игроки смогли претворить в жизнь какие-то вещи. Победа — это заслуга наших футболистов.

Можно ли сказать, что "Ростов" поборется за Лигу чемпионов и за медали? Если кто-то хочет так говорить — пусть говорит. Лично у меня нет таких задач. Самое главное — стабилизировать состав, чтобы не было шатаний в результатах, в игре и составе. Нужно дотянуть до зимней паузы и хорошо поработать на сборах. А в ближайшей перспективе задача — увидеть стабильность в плане состава и игры», — приводит слова Карпина «Матч ТВ». 0