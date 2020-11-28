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    «Зенит» потерял очки в Туле

    «Арсенал» — «Зенит»: счет матча — 0:0

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    В стартовом матче 16-го тура РПЛ «Арсенал» в Туле принимал «Зенит».

    Встреча прошла без забитых голов — 0:0.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Арсенал Тула — Зенит 0:0
    Арсенал Тула: Егор Шамов, Artem Sokol (Anri Khagush, 75'), Kadri Mohammed, Александр Довбня, Николай Рассказов, Александр Ломовицкий (Валерий Громыко, 76'), Кирилл Панченко, Владислав Пантелеев (Юрий Ковалев, 55'), Кингз Кангва, Георги Костадинов, Лука Джорджевич (Роман Минаев, 82') Зенит: Михаил Кержаков, Дмитрий Чистяков, Юрий Жирков (Андрей Мостовой, 77'), Алексей Сутормин, Данила Прохин, Вильмар Барриос, Малком, Себастьян Дриусси (Леон Мусаев, 76'), Далер Кузяев, Александр Ерохин (Сердар Азмун, 62'), Артём Дзюба (Даниил Шамкин, 90') Предупреждения: Александр Ломовицкий (37'), Кингз Кангва (39'), Георги Костадинов (72'), Кирилл Панченко (90'), Вильмар Барриос (90')

    «Зенит» набрал 32 очка и догнал в таблице лидирующий ЦСКА, которому еще предстоит провести матч 16-го тура.

    У «Арсенала» — 14 очков и 13-е место. 0

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