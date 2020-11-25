«Ювентус» — «Ференцварош»: счет 2:1, обзор голов

Туринскийсумел не потерять очки в игре с, одержав победу 2:1

Гости открыли счет усилиями Мюрто Узуни. Однако «ЮВентус» сравнял еще до перерыва. Криштиану Роналду с передачи Куадрадо.

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На 92 минуте Куадрадо выполнил навес в штрафною и Мората головой вырвал для «бьянконери» победу. Хотя не обошлось и без ошибки голкипера.

Футбол. Лига чемпионов. Группа G Ювентус — Ференцварош 2:1 Голы: 0:1 Мюрто Узуни (19'), 1:1 Криштиану Роналду (35'), 2:1 Альваро Мората (90') Ювентус: Войцех Щенсны, Маттейс де Лигт, Алекс Сандро, Данило, Хуан Куадрадо, Артур (Аарон Рэмси, 82'), Уэстон Маккенни (Деян Кулушевски, 62'), Родриго Бентанкур (Адриен Рабьо, 83'), Федерико Бернардески (Федерико Кьеза, 62'), Криштиану Роналду, Пауло Дибала (Альваро Мората, 62') Ференцварош: Денеш Дибуш, Абрахам Фримпонг, Гергэ Ловренчич (Эндре Ботка, 75'), Миха Блажич, Марсель Хайстер, Лаша Двали, Somalia, Александр Зубков (Исаэл, 70'), Давид Шигер (Aissa Laidouni, 75'), Мюрто Узуни, Токмак Нгуен (Franck Boli, 70') Предупреждения: Давид Шигер (67'), Данило (80'), Федерико Кьеза (90')

При невыразительной игре «Ювентус» набирает 3 пункта и пока что отстает от «Барселоны» на 3 очка. «Ференцварош» идет последним с они баллом. 0