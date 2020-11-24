ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ХалкТрансферный дайджест. 17-23 ноября
  • 00:55
    • «Вулверхэмптон» сыграл вничью с «Саутгемптоном»
  • 22:11
    • «Авангард» переиграл «Ак Барс» в юбилейном матче
  • 21:51
    • ЦСКА крупно уступил «Сибири»
  • 21:48
    • Рижское «Динамо» обыграло «Куньлунь»
  • 20:56
    • Соболев не сыграет за «Спартак» до зимнего перерыва
    Все новости спорта

    Тухель: Матч с «РБ Лейпциг» — финал нашей группы

    Футбол Лига чемпионов Футбол Германии РБ Лейпциг Футбол Франции ПСЖ Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    Главный тренер ПСЖ Томас Тухель выступил на пресс-конференции перед матчем Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг».

    Томас Тухель
    Томас Тухель

    «Хотим победить, нас ждет финал этого группового этапа. Я определенно хочу, чтобы мы играли смелее и пытались забить, а не боялись проблем и жались к своим воротам.

    Мы должны найти двух игроков, которые способны помочь нам в центре поля, если решим играть по схеме 4-4-2, но не исключено, что используем модель 4-3-3. Мы играли так в Лейпциге и в четвертьфинале прошлого розыгрыша. У нас два варианта. Посмотрим, кто будет готов выйти на поле», — приводит слова немца официальный сайт УЕФА.

    На данный момент парижане находятся на третьем месте в группе H, имея в активе три очка. ПСЖ на три очка отстает от «РБ Лейпциг», находящегося на второй строчке. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Увезет ли «Зенит» очки из Рима?
  • «Лацио» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Сколько голов забьет «Севилья» «Краснодару»
  • «Краснодар» — «Севилья». Прогноз и ставки
  • 1.61
    •
  • Порадует ли голами вторая игра ПСЖ с «РБ Лейпцигом»?
  • ПСЖ — «РБ Лейпциг». Прогноз и ставки
  • 1.89
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до 50 000 руб. новым игрокам ИгратьБонус до $25 для первой ставки
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.62
  • Экспресс дня 24 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Лацио — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.61
  • Прогноз на матч Краснодар — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  1.89
  • Прогноз на матч ПСЖ — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Динамо Киев — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  21.17
  • Суперэкспресс на 24-25 ноября
  • Завтра в 23:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч ПСЖ — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Брюгге
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Жирона — Малага
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 50 000
  • рублей
    новым игрокам
    • забрать
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры