Тухель: Матч с «РБ Лейпциг» — финал нашей группы

Главный тренервыступил на пресс-конференции перед матчем Лиги чемпионов с

«Хотим победить, нас ждет финал этого группового этапа. Я определенно хочу, чтобы мы играли смелее и пытались забить, а не боялись проблем и жались к своим воротам.

Мы должны найти двух игроков, которые способны помочь нам в центре поля, если решим играть по схеме 4-4-2, но не исключено, что используем модель 4-3-3. Мы играли так в Лейпциге и в четвертьфинале прошлого розыгрыша. У нас два варианта. Посмотрим, кто будет готов выйти на поле», — приводит слова немца официальный сайт УЕФА.

На данный момент парижане находятся на третьем месте в группе H, имея в активе три очка. ПСЖ на три очка отстает от «РБ Лейпциг», находящегося на второй строчке. 0