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    Инфантино оценил готовность Катара к ЧМ-2022

    Футбол ФИФА ЧМ-2022
    Президент ФИФА Джанни Инфантино оценил подготовку Катара к чемпионату мира по футболу-2022 за два года до старта турнира.

    Джанни Инфантино
    Джанни Инфантино

    «2020 год, безусловно, очень сложный для всего мира, и футбол не является исключением. Несмотря на все трудности, в последние несколько месяцев мы видим стабильный прогресс в подготовке незабываемого чемпионата мира в Катаре. Это еще раз доказывает твердое и неизменное стремление страны провести исключительный турнир, наследие которого, несомненно, будет чувствоваться еще долгое время после 2022 года. Этот прогресс достигнут под руководством Эмира Катара, которого я хочу поблагодарить лично.

    Кроме очень важных реформ трудового законодательства, недавно объявленных правительством, мы видим прогресс и в строительстве стадионов, а также в применении строгих мер для обеспечения безопасности и здоровья рабочих. Во время моего короткого визита в Доху несколько недель назад я лично убедился, как хорошо продвигается подготовка, и с нетерпением жду чемпионата мира в Катаре в 2022 году. Уверен, что он уже оказывает трансформирующий эффект развития на страну и весь регион, что болельщики со всего мира получат здесь неповторимые эмоции, и, конечно, что это будет лучший чемпионат мира в истории», — передает слова Инфантино ТАСС.

    Игры чемпионата мира пройдут с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. 0

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