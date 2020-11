Лукаку горд выступать за сборную Бельгии

Нападающий сборной Бельгиипрокомментировал победу над Данией (4:2) в матче Лиги наций, в которой 27-летний форвард оформил дубль.

«Три игры — три победы. 57 голов. Мы показали другую сторону нашей игры. Горжусь тем, что играю за эту команду!» — написал Лукаку в своем Twitter.

Three games!

Three wins

57⚽️😅

Showed a different side to our game! Proud to be a member of this team @BelRedDevils pic.twitter.com/IyiO2QiRP6