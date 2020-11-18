Конте: Лэмпард проводит отличную работу в «Челси»

Экс-главный тренер, наставникоценил работуу руля лондонского клуба.

«Без сомнений Лэмпард проводит отличную работу. Он отлично знает "Челси", потому что является легендой клуба. Думаю, то же самое было, когда я начинал тренировать "Ювентус". Я тоже хорошо знал клуб и понимал, что нужно делать для достижения цели. Лэмпард — подходящий тренер для команды», — приводит слова Конте The Telegraph«.

Напомним, Конте возглавлял "Челси" с 2016 по 2018 годы.

Лэмпард был назначен на пост наставника "синих" в 2019 году. Он сумел вывести команду в Лигу чемпионов и дойти до финала Кубка Англии. 0