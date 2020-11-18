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    Конте: Лэмпард проводит отличную работу в «Челси»

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    Экс-главный тренер «Челси», наставник «Интера» Антонио Конте оценил работу Фрэнка Лэмпарда у руля лондонского клуба.

    Антонио Конте
    Антонио Конте

    «Без сомнений Лэмпард проводит отличную работу. Он отлично знает "Челси", потому что является легендой клуба. Думаю, то же самое было, когда я начинал тренировать "Ювентус". Я тоже хорошо знал клуб и понимал, что нужно делать для достижения цели. Лэмпард — подходящий тренер для команды», — приводит слова Конте The Telegraph«.

    Напомним, Конте возглавлял "Челси" с 2016 по 2018 годы.

    Лэмпард был назначен на пост наставника "синих" в 2019 году. Он сумел вывести команду в Лигу чемпионов и дойти до финала Кубка Англии. 0

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