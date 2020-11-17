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    Радимов: Черчесов очень правильно построил тактичку в игре с Турцией

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    Бывший футболист сборной России Владислав Радимов проанализировал игру национальной команды в матче против Турции (2:3).

    Владислав Радимов
    Владислав Радимов

    «В современном футболе многое решают детали. Команды более-менее равные, поэтому выигрывает тот, кто меньше ошибается. Чем выше уровень сопротивления, тем меньше ошибок прощаются. Турция выше уровнем, чем Молдавия, а теперь представьте, если бы это была Германия. Надо быть сконцентрированными все 90 минут.

    Очень правильно была построена тактика. Задача нашей сборной состояла в том, чтобы не проходили сквозные передачи и турки играли во фланги. Заставляли выбивать мяч, игроки оставались один в один, ничего страшного не происходило. Турки испытывали проблемы с выходом из обороны. При получении мяча российские футболисты максимально быстро атаковали, соперники не успевали перестроиться, поэтому создавались голевые моменты.

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    • Оздоев совершил ошибку, отдав передачу назад, но Семенов стоял на двух ногах и не ждал этой ошибки. Если бы в атаке был Холанд, он бы убежал, даже сфолить бы никто не успел. В эпизоде со вторым голом Черышев потерял мяч, а Миранчук не побежал в штрафную, где создалось численное преимущество турецкой сборной.

    После удаления перестроились хорошо, в перерыве тренеры подсказали. Можно с уверенностью сказать, что мы бы выиграли этот матч, если бы не удаление», — приводит слова Радимова «Матч ТВ». 0

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