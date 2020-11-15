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    Херард Морено спас испанцев от поражения

    Швейцария — Испания: счет 1:1, обзор голов

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    В матче 5 тура Лиги наций сборная Испании избежала поражения от Швейцарии (1:1).

    Серхио Рамос
    Серхио Рамос

    На 26 минуте Ремо Фройлер открыл счет, пробив в верхний левый угол ворот. Игрок в касание отправил мяч в цель после поперечной передачи Эмболо.

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    После этого Серхио Рамос дважды не смог реализовать пенальти. Шансы были на 57-й и 80 минуте поединка.

    Все же испанцы сравняли счет. Херард Морено выскочил на 11 метров, открываясь под прострел Серхио Регилона. Форвард в упор расстрелял вратаря.

    Отметим, что с 79 минуты швейцарцы играли в меньшинстве после удаления Нико Эльведи.

    Футбол. Лига наций УЕФА. A4
    Швейцария — Испания 1:1
    Голы: 1:0 Ремо Фройлер (26'), 1:1 Херар Морено (89') Швейцария: Ян Зоммер, Нико Эльведи, Мануэль Аканджи, Рикардо Родригес, Эдмилсон Фернандеш, Брил Эмболо (Адмир Мехмеди, 90'), Ремо Фройлер, Гранит Джака, Стивен Цубер (Ренато Штеффен, 73'), Шердан Шакири (Джибриль Соу, 73'), Харис Сеферович (Бечир Омерагич, 84') Испания: Унай Симон, Пау Торрес, Серхио Регилон, Серхио Рамос, Серхи Роберто, Серхио Бускетс (Коке, 73'), Фабиан (Альваро Мората, 56'), Микель Мерино (Херар Морено, 80'), Ферран Торрес, Даниэль Ольмо (Серхио Каналес, 73'), Микель Оярсабаль (Адама Траоре, 73') Предупреждения: Нико Эльведи (15'), Ремо Фройлер (41'), Брил Эмболо (58'), Ремо Фройлер (72'), Нико Эльведи (79')

    В турнирной таблице Швейцария идет последней, однако у нее есть шансы избежать вылета в матче с Украиной. Испания набрала 8 очков и отстает от Германии на 2 пункта. 0

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