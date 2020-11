Сборная Исландии осталась без главного тренера

Главный тренер сборной Исландииобъявил об уходе из команды, сообщает исландская футбольная федерация.

Решение об уходе специалист принял после неудачи сборной Исландии в матче против Венгрии (1:2), из-за чего исландцы не пробились в финальную стадию Евро-2020.

63-летний специалист доработает два оставшихся в этом году матча против Дании (15 ноября) и Англии (18 ноября).

Хамрен возглавил сборную Исландии в августе 2018 года, под руководством шведа команда провела 26 матчей (9 побед, 5 ничьих, 12 поражений).

Iceland head coach Erik Hamrén announced at this morning´s press conference at Parken stadium in Copenhagen, that the two UEFA Nations League matches coming up, vs Denmark on Sunday and vs England on Wednesday, will be his last two matches in charge of the team. pic.twitter.com/HH1lPxsFHO