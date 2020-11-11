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    «Барселона» не будет подписывать игроков зимой

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    «Барселона» не сможет позволить себе подписать новых игроков в предстоящее зимнее трансферное окно, сообщает Marca.

    Рональд Куман
    Рональд Куман

    По информации источника, каталонский клуб столкнулся с финансовыми трудностями. Так, клуб не может позволить себе подписать нового игрока на замену травмированному Ансу Фати, для этого они подыскали ему замену во второй команде «сине-гранатовых».

    Помимо нападающего, «Барсе» нужен центральный защитник. Однако сперва клубу придется совершить крупную продажу, чтобы заработать денег на покупки.

    После девяти туров испанской Ла Лиги «Барселона» имеет 11 очков и идет на восьмом месте в турнирной таблице. 0

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