«Барселона» не будет подписывать игроков зимой

не сможет позволить себе подписать новых игроков в предстоящее зимнее трансферное окно, сообщает Marca.

По информации источника, каталонский клуб столкнулся с финансовыми трудностями. Так, клуб не может позволить себе подписать нового игрока на замену травмированному Ансу Фати, для этого они подыскали ему замену во второй команде «сине-гранатовых».

Помимо нападающего, «Барсе» нужен центральный защитник. Однако сперва клубу придется совершить крупную продажу, чтобы заработать денег на покупки.

После девяти туров испанской Ла Лиги «Барселона» имеет 11 очков и идет на восьмом месте в турнирной таблице. 0