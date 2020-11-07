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    Талалаев: Очень сложно вскрывать игру, когда восемь человек обороняются

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    Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев подвел итоги матча с «Тамбовом» (1:0) в 14-м туре РПЛ.

    Андрей Талалаев
    Андрей Талалаев

    «Я перед матчем сказал, что игра будет тяжелой. Мы играли с командой, которая умеет обороняться. Очень сложно вскрывать игру, когда восемь человек обороняются и двое бегут в контратаку.

    В первом тайме не позволили сопернику создать моментов. Во второй половине игры стало проще, мы освежили фланги и стали доставлять мяч в штрафную. Очень важная победа для нас», — сказал Тататаев в эфире «Матч ТВ».

    «Ахмат» (23 очка) одержал третью победу кряду и поднялся на седьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Тамбов» (12) идет 13-м. 0

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