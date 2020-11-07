Талалаев: Очень сложно вскрывать игру, когда восемь человек обороняются

Главный тренер «Ахмата»подвел итоги матча с(1:0) в 14-м туре РПЛ.

«Я перед матчем сказал, что игра будет тяжелой. Мы играли с командой, которая умеет обороняться. Очень сложно вскрывать игру, когда восемь человек обороняются и двое бегут в контратаку.

В первом тайме не позволили сопернику создать моментов. Во второй половине игры стало проще, мы освежили фланги и стали доставлять мяч в штрафную. Очень важная победа для нас», — сказал Тататаев в эфире «Матч ТВ».

«Ахмат» (23 очка) одержал третью победу кряду и поднялся на седьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Тамбов» (12) идет 13-м. 0