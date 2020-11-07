«Челси» — «Шеффилд»: счет матча 4:1, обзор голов

Лондонский «Челси» одержал домашнюю победу над «Шеффилд Юнайтед» (4:1) в матче 8-го тура чемпионата Англии.

Счет в матче на 9-й минуте открыли гости. Три угловых подряд заработал «Шеффилд», и третий решил разыграть.

Берге получил мяч на линии штрафной и пробил низом, а Макголдрик во вратарской пяткой подправил траекторию его полёта, отправив мяч вместо левого угла ворот в правый.

На 23-й минуте лондонцы отыгрались. Зиеш выполнил передачу на ход Ковачичу на правом фланге, тот вошёл в штрафную и покатил мяч на Абрахама, который здорово пробил в левый нижний угол ворот.

На 34-й минуте, после розыгрыша углового Зиеш выполнил дальний навес с правого фланга к штанге, где Чилвел опередил соперника и переправил мяч в сетку ворот «Шеффилда».

На 77-й минуте Зиеш здорово навесил с назначенного на правом фланге штрафного, Силва выпрыгнул выше всех, оторвавшись от опекуна, и послал мяч головой в дальний угол ворот тостей.

На 80-й минуте «Челси» провел атаку правым флангом, Канте зацепился за мяч в борьбе с соперником и выполнил передачу вперёд с небольшим рикошетом. Мяч пришёл к Вернеру, который реализовал свой шанс, точно пробив в дальний угол.

Футбол. Англия. Премьер-лига Челси — Шеффилд Юнайтед 4:1 Голы: 0:1 Дэвид Макголдрик (9'), 1:1 Тэмми Абрахам (23'), 2:1 Бен Чилвел (34'), 3:1 Тьяго Силва (77'), 4:1 Тимо Вернер (80') Челси: Эдуард Менди, Тьяго Силва, Курт Зума, Бен Чилвел, Рис Джеймс, N'Golo Kante, Матео Ковачич (Жоржиньо, 71'), Мэйсон Маунт, Тэмми Абрахам, Тимо Вернер (Оливье Жиру, 87'), Хаким Зиеш Шеффилд Юнайтед: Арон Ремсдейл, Энда Стивенс, Крис Башам, Джон Иган, Джордж Балдок, Крис Башам, Сандер Берге, Макс Лоу, Оливер Норвуд (Бен Осборн, 62'), Дэвид Макголдрик, Риан Брустер (Оливер Макбарни, 63') Предупреждения: Джон Иган (37'), Сандер Берге (75')

«Челси», набрав 15 очков, занимает третье место. «Шеффилд Юнайтед» находится на последней 20-й строчке таблицы, имея после восьми туров лишь одно очко при семи поражениях.

21 ноября «Челси» сыграет на выезде с «Ньюкаслом». 22 ноября «Шеффилд Юнайтед» встретится дома с «Вест Хэмом». 0