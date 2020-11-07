«Челси» — «Шеффилд»: счет матча 4:1, обзор голов

Счет в матче на 9-й минуте открыли гости. Три угловых подряд заработал «Шеффилд», и третий решил разыграть.
Берге получил мяч на линии штрафной и пробил низом, а Макголдрик во вратарской пяткой подправил траекторию его полёта, отправив мяч вместо левого угла ворот в правый.
На 23-й минуте лондонцы отыгрались. Зиеш выполнил передачу на ход Ковачичу на правом фланге, тот вошёл в штрафную и покатил мяч на Абрахама, который здорово пробил в левый нижний угол ворот.
На 34-й минуте, после розыгрыша углового Зиеш выполнил дальний навес с правого фланга к штанге, где Чилвел опередил соперника и переправил мяч в сетку ворот «Шеффилда».
На 77-й минуте Зиеш здорово навесил с назначенного на правом фланге штрафного, Силва выпрыгнул выше всех, оторвавшись от опекуна, и послал мяч головой в дальний угол ворот тостей.
На 80-й минуте «Челси» провел атаку правым флангом, Канте зацепился за мяч в борьбе с соперником и выполнил передачу вперёд с небольшим рикошетом. Мяч пришёл к Вернеру, который реализовал свой шанс, точно пробив в дальний угол.
«Челси», набрав 15 очков, занимает третье место. «Шеффилд Юнайтед» находится на последней 20-й строчке таблицы, имея после восьми туров лишь одно очко при семи поражениях.
21 ноября «Челси» сыграет на выезде с «Ньюкаслом». 22 ноября «Шеффилд Юнайтед» встретится дома с «Вест Хэмом». 0