«Арсенал» — «Ротор»: счет матча 1:1, обзор голов

Тульскийа своем поле сыграл вничью с волгоградским(1:1) в матче 14-го тура чемпионата России.

Хозяева открыли счет в матче уже на 5-й минуте. Эванс Кангва убежал по левому флангу и прострелил в штрафную «Ротора», Джорджевич сделал мягкий заброс во вратарскую — Чондрич выронил мяч из рук, а Панченко воспользовался отскоком и поразил ворота.

На 38-й минуте гости остались в меньшинстве — Байрыев в верховой борьбе за мяч ударил локтем Джордевича — это была вторая жёлтая карточка для Азата.

А на 62-й минуте «Ротор» отыгрался. Кожемякин получил пас на фланге, накрутил защитника и навесил на дальнюю штангу, Степанов выиграл позицию и головой переправил мяч в сетку.

Футбол. Россия. Премьер-лига Арсенал Тула — Ротор 1:1 Голы: 1:0 Кирилл Панченко (5'), 1:1 Данил Степанов (62') Арсенал Тула: Артур Нигматуллин, Роберт Бауэр, Гиа Григалава, Александр Довбня, Николай Рассказов (Даниил Хлусевич, 39'), Александр Ломовицкий (Anri Khagush, 85'), Эванс Кангва (Сергей Ткачёв, 46'), Кирилл Панченко, Горан Чаушич, Кингз Кангва, Лука Джорджевич Ротор: Josip Condric, Седрик Гогуа Куаме, Азат Байрыев, Соломон Кверквелия, Олег Кожемякин, Сергей Макаров (Олег Игоревич Алейник, 61'), Илья Жигулёв, Данил Степанов, Андрес Понсе (Сергей Серченков, 90'), Зурико Давиташвили (Камиль Муллин, 90'), Flamarion (Бека Микелтадзе, 74') Предупреждения: Азат Байрыев (12'), Сергей Макаров (26'), Николай Рассказов (36'), Азат Байрыев (37'), Александр Довбня (58'), Зурико Давиташвили (67')

«Арсенал» набрал 13 очков и расположился на 12-й строчке в турнирной таблице РПЛ, «Ротор», имея в активе семь очков, поднялся на 15-е место. 0