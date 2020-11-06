Нидерланды обошли Бельгию и приблизились к России в таблице коэффициентов УЕФА

Российские клубы на этой неделе снова неудачно провели свои матчи в еврокубках.

В четырех матчах у России ни одной победы. «Краснодар» проиграл «Севилье» (2:3), «Зенит» не удержал победный счет в матче с «Лацио» (1:1), «Локомотив» сыграл вничью с «Атлетико» (1:1), а ЦСКА в рамках Лиги Европы потерпел поражение от «Фейенорда» (1:3).

В таблице коэффициентов УЕФА Россия, заработавшая на этой неделе 0,334 балла, осталась на седьмом месте, но отставание от Португалии (6-е место) продолжает увеличиваться. При этом отрыв от Нидерландов (8) и Бельгии (9) сократился.

В общей сложности у России сейчас 37,549 балла, у Португалии — 43,549.

Шестая строчка рейтинге УЕФА дает право стране на две прямые путевки в групповой этап Лиги чемпионов (плюс одну в квалификацию) и одну в групповой этап Лиги Европы (плюс две в квалификацию).

В этом сезоне у России три команды в группе ЛЧ благодаря тому, что «Краснодар» прошел отборочный раунд, а в следующем сезоне будет всего две в турнире — чемпион попадет напрямую в группу, а команда, занявшая второе место в Премьер-лиге, выступит в квалификации. 0