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    РПЛ не заинтересована в создании европейской Суперлиги

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    Глава РПЛ Сергей Прядкин прокомментировал слухи о том, что в обозримом будущем может быть создана европейская Суперлига.

    Сергей Прядкин
    Сергей Прядкин

    «Нельзя ставить интересы ряда ведущих богатых клубов — а их более десятка, не более того — выше интересов всех национальных чемпионатов и лиг. Если коротко сказать, богатые станут богаче, а бедные — беднее.

    Наша страна абсолютно не заинтересована в этом. Вы прекрасно знаете, что даже наши клубы, которые входят в пятерку лидеров, никогда не попадут в эту лигу. Куча рисков для того, чтобы разрушить ту устоявшуюся систему европейского футбола, которая есть сейчас», — сказал Прядкин в эфире телеканала «Россия 24».

    Ранее Sky Sports сообщил, что «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» ведут переговоры о выступлении в турнире под названием Европейская Премьер-лига. Соревнования с участием 16-18 команд планируется запустить в 2022 году. 0

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