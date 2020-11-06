РПЛ не заинтересована в создании европейской Суперлиги

Глава РПЛпрокомментировал слухи о том, что в обозримом будущем может быть создана европейская Суперлига.

«Нельзя ставить интересы ряда ведущих богатых клубов — а их более десятка, не более того — выше интересов всех национальных чемпионатов и лиг. Если коротко сказать, богатые станут богаче, а бедные — беднее.

Наша страна абсолютно не заинтересована в этом. Вы прекрасно знаете, что даже наши клубы, которые входят в пятерку лидеров, никогда не попадут в эту лигу. Куча рисков для того, чтобы разрушить ту устоявшуюся систему европейского футбола, которая есть сейчас», — сказал Прядкин в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее Sky Sports сообщил, что «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» ведут переговоры о выступлении в турнире под названием Европейская Премьер-лига. Соревнования с участием 16-18 команд планируется запустить в 2022 году. 0