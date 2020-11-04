Виллаш-Боаш: Чтобы обосраться в ЛЧ, сюда еще нужно попасть. Мы попали — и обосрались

Главный тренер «Марселя»эмоционально прокомментировал поражение от «Порту» (0:3) в третьем туре Лиги чемпионов.

«Мы сами убиваем себя. Каждый раз. Игроки постоянно допускают индивидуальные ошибки. Мы просто берем и дарим соперникам голы. Это было с "Олимпиакосом", с "Манчестер Сити". Надеюсь, что с опытом это пройдет.

Соперник был лучше нас с точки зрения интенсивности, даже если мы контролировали мяч. В Лиге 1 нашей игры может быть достаточно, но не в Лиге чемпионов.

Нам не повезло с первым голом и с промахом Пайета с пенальти, который прекрасно исполнял их в прошлом сезоне. Повторюсь: своими ошибками мы себя убиваем.

Что есть, то есть. Мне нечего сказать. Мы бились до конца. Мы могли сделать счет 1:2, но получили 0:3.

"Порту" действовал более интенсивно и агрессивно. Мы — нет. Они играли на подборах. Мы здесь для хорошего впечатления, а не для выхода из группы.

Лига Европы — это не бонус. Это минимальный приемлемый результат для нас. Но это место для лузеров.

Все возможно, мы играем с "Олимпиакосом" и "Порту" дома. Но я больше обеспокоен тем, чтобы мы оставили о себе хорошее впечатление, потому что происходящее ненормально.

Мы пропускаем такие голы постоянно. В Лиге 1 с этим получше. Плюс Лиги чемпионов в том, что это скоро закончится. Просто хочется оставить хорошее впечатление.

Серия поражений "Марселя" в ЛЧ 12 матчей? И что вы хотите от меня услышать? Все началось еще при Дешаме. У нас проблемы.

Но чтобы обосраться в Лиге чемпионов, сюда нужно сначала попасть. Мы попали — и обосрались», — приводит слова Виллаш-Боаша L`Equipe. 0