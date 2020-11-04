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    Виллаш-Боаш: Чтобы обосраться в ЛЧ, сюда еще нужно попасть. Мы попали — и обосрались

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    Главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш эмоционально прокомментировал поражение от «Порту» (0:3) в третьем туре Лиги чемпионов.

    Андре Виллаш-Боаш
    Андре Виллаш-Боаш

    «Мы сами убиваем себя. Каждый раз. Игроки постоянно допускают индивидуальные ошибки. Мы просто берем и дарим соперникам голы. Это было с "Олимпиакосом", с "Манчестер Сити". Надеюсь, что с опытом это пройдет.

    Соперник был лучше нас с точки зрения интенсивности, даже если мы контролировали мяч. В Лиге 1 нашей игры может быть достаточно, но не в Лиге чемпионов.

    Нам не повезло с первым голом и с промахом Пайета с пенальти, который прекрасно исполнял их в прошлом сезоне. Повторюсь: своими ошибками мы себя убиваем.

    Что есть, то есть. Мне нечего сказать. Мы бились до конца. Мы могли сделать счет 1:2, но получили 0:3.

    "Порту" действовал более интенсивно и агрессивно. Мы — нет. Они играли на подборах. Мы здесь для хорошего впечатления, а не для выхода из группы.

    Лига Европы — это не бонус. Это минимальный приемлемый результат для нас. Но это место для лузеров.

    Все возможно, мы играем с "Олимпиакосом" и "Порту" дома. Но я больше обеспокоен тем, чтобы мы оставили о себе хорошее впечатление, потому что происходящее ненормально.

    Мы пропускаем такие голы постоянно. В Лиге 1 с этим получше. Плюс Лиги чемпионов в том, что это скоро закончится. Просто хочется оставить хорошее впечатление.

    Серия поражений "Марселя" в ЛЧ 12 матчей? И что вы хотите от меня услышать? Все началось еще при Дешаме. У нас проблемы.

    Но чтобы обосраться в Лиге чемпионов, сюда нужно сначала попасть. Мы попали — и обосрались», — приводит слова Виллаш-Боаша L`Equipe. 0

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