Слуцкий: Игрок, наверное, должен был умереть на поле, чтобы соперник заслужил удаление

Главный тренер «Рубина»высказался после поражения в Кубке России от «СКА-Хабаровск» со счетом 0:1. Он оценил действия арбитра в эпизоде с травмой Дарко Евтича.

«По версии арбитра, игрок, наверное, должен был умереть на футбольном поле, чтобы соперник заслужил удаление. На мой взгляд, когда локтем футболист другой команды разбивает нос и человек теряет сознание, ну… Повторюсь, нужно, наверное, чтобы он его убил, чтобы была красная. На мой взгляд, это красная карточка.

Не пытаюсь винить судью в поражении, но именно в эпизоде с Йевтичем была красная карточка. Сейчас врачи дали разрешение Дарко лететь в самолёте, до этого боялись кровоизлияния в мозг. На данный момент у него перелом носа и очень сильное сотрясение мозга», — цитирует Слуцкого «Чемпионат».

«Рубин» проиграл и вылетел из Кубка России. Та же участь постигла и «Ротор». Это единственные команды от РПЛ, которые не прошли в 1/8 финала турнира. 0