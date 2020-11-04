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    Слуцкий: Игрок, наверное, должен был умереть на поле, чтобы соперник заслужил удаление

    Футбол Кубок России Футбол России Рубин СКА-Хабаровск
    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался после поражения в Кубке России от «СКА-Хабаровск» со счетом 0:1. Он оценил действия арбитра в эпизоде с травмой Дарко Евтича.

    Леонид Слуцкий
    Леонид Слуцкий

    «По версии арбитра, игрок, наверное, должен был умереть на футбольном поле, чтобы соперник заслужил удаление. На мой взгляд, когда локтем футболист другой команды разбивает нос и человек теряет сознание, ну… Повторюсь, нужно, наверное, чтобы он его убил, чтобы была красная. На мой взгляд, это красная карточка.

    Не пытаюсь винить судью в поражении, но именно в эпизоде с Йевтичем была красная карточка. Сейчас врачи дали разрешение Дарко лететь в самолёте, до этого боялись кровоизлияния в мозг. На данный момент у него перелом носа и очень сильное сотрясение мозга», — цитирует Слуцкого «Чемпионат».

    «Рубин» проиграл и вылетел из Кубка России. Та же участь постигла и «Ротор». Это единственные команды от РПЛ, которые не прошли в 1/8 финала турнира. 0

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