«Астон Вилла» — «Саутгемптон»: счет матча 3:4, обзор голов

в домашнем матче седьмого тура английской Премьер-лиги потерпела поражение от— 3:4.

Фрагмент матча avfc.co.uk 10 000 Бонус новичкам Играть!

На 20-й минуте счет открыл защитник гостей Янник Вестергор. На 33-й минуте Джеймс Уорд-Праус удвоил преимущество «святых», а в концовке тайма он же оформил дубль.

На 58-й минуте Дэнни Ингз забил четвертый мяч в ворота Дамиана Мартинеса.

«Вилланы» размочили счет на 62-й минуте усилиями Тайрона Мингза. В компенсированное время второго тайма Олли Уоткинс реализовал пенальти, а еще через несколько минут Джек Грилиш установил окончательный результат.

Для подопечных Дина Смита это поражение стало вторым подряд.

Футбол. Англия. Премьер-лига Астон Вилла — Саутгемптон 3:4 Голы: 0:1 Янник Вестергор (20'), 0:2 Джеймс Уорд-Праус (33'), 0:3 Джеймс Уорд-Праус (45'), 0:4 Дэнни Ингс (58'), 1:4 Тайрон Мингс (62'), 2:4 Олли Уоткинс (пенальти) (90'), 3:4 Джек Грилиш (90') Астон Вилла: Дамиан Эмилиано Мартинес, Мэтти Кэш (Ahmed El Mohamady, 67'), Эзри Конса, Тайрон Мингс, Мэтт Таргетт, Дуглас Луис, Джон МакГинн, Джек Грилиш, Бертран Траоре (Трезеге, 29'), Росс Баркли, Олли Уоткинс Саутгемптон: Алекс Маккарти, Кайл Уолкер-Питерс, Райан Бертранд (Ибраима Диало, 79'), Янник Вестергор, Ян Беднарек (Джек Стивенс, 46'), Ориоль Ромеу Видаль, Джеймс Уорд-Праус, Стюарт Армстронг, Тео Уолкотт, Дэнни Ингс (Шейн Патрик Лонг, 85'), Че Адамс Предупреждения: Джеймс Уорд-Праус (12'), Мэтти Кэш (43'), Ибраима Диало (90')

В турнирной таблице АПЛ «Астон Вилла» занимает шестое место (12 очков), а «Саутгемптон» — третье (13 очков). 0