«Ювентус» — «Барселоне»: счет матча 0:2, обзор голов

Встреча группы G, которая прошла в Турине, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.
«Сине-гранатовые» вышли вперед на 14-й минуте, когда Усман Дембеле получил пас от Лионеля Месси на правом фланге, приблизился к чужой штрафной и мощным ударом с рикошетом от ноги Федерико Кьезы отправил мяч парашютом в дальний угол ворот.
Победную точку в компенсированное время второго тайма поставил Месси, забив с пенальти, который заработал Ансу Фати.
Форвард «старой синьоры» Альваро Мората трижды отправлял мяч в сетку ворот каталонцев, но во всех случаях рефери фиксировал офсайд.
На 85-й минуте вторую желтую карточку получил игрок «Юве» Мерих Демирал.
В следующем туре «Барселона» примет киевское «Динамо», а «Ювентус» в гостях сыграет с «Ференцварошем».
Группа G: 1. «Барселона» — 6 очков, 2. «Ювентус» — 3 очка, 3. «Динамо» Киев — 1 очко, 4. «Ференцварош» — 1 очко. 0