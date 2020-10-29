«Ювентус» — «Барселоне»: счет матча 0:2, обзор голов

нанесла поражениев матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча группы G, которая прошла в Турине, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

«Сине-гранатовые» вышли вперед на 14-й минуте, когда Усман Дембеле получил пас от Лионеля Месси на правом фланге, приблизился к чужой штрафной и мощным ударом с рикошетом от ноги Федерико Кьезы отправил мяч парашютом в дальний угол ворот.

Победную точку в компенсированное время второго тайма поставил Месси, забив с пенальти, который заработал Ансу Фати.

Форвард «старой синьоры» Альваро Мората трижды отправлял мяч в сетку ворот каталонцев, но во всех случаях рефери фиксировал офсайд.

На 85-й минуте вторую желтую карточку получил игрок «Юве» Мерих Демирал.

В следующем туре «Барселона» примет киевское «Динамо», а «Ювентус» в гостях сыграет с «Ференцварошем».

Футбол. Лига чемпионов. Группа G Ювентус — Барселона 0:2 Голы: 0:1 Усман Дембеле (14'), 0:2 Лионель Месси (пенальти) (90') Ювентус: Войцех Щенсны, Данило, Хуан Куадрадо, Леонардо Бонуччи, Мерих Демирал, Федерико Кьеза, Адриен Рабьо (Федерико Бернардески, 83'), Родриго Бентанкур (Артур, 83'), Деян Кулушевски (Уэстон Маккенни, 75'), Альваро Мората, Пауло Дибала Барселона: Нето, Рональд Араухо (Серхио Бускетс, 46'), Клеман Лангле, Жорди Альба, Серхи Роберто, Миралем Пьянич, Лионель Месси, Усман Дембеле (Ансумане Фати, 67'), Pedri (Мартин Брайтвайт, 90'), Френки де Йонг, Антуан Гризманн (Хуниор Фирпо, 89') Предупреждения: Деян Кулушевски (45'), Серхи Роберто (60'), Мерих Демирал (70'), Хуан Куадрадо (74'), Адриен Рабьо (79'), Мерих Демирал (85')

Группа G: 1. «Барселона» — 6 очков, 2. «Ювентус» — 3 очка, 3. «Динамо» Киев — 1 очко, 4. «Ференцварош» — 1 очко. 0