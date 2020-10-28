«Боруссия» М — «Реал»: счет матча 2:2, обзор голов

Менхенгладбахскаясыграла вничью св домашнем матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча группы B, которая прошла в Германии, завершилась со счетом 2:2.

«Жеребята» вышли вперед на 33-й минуте, когда Алассан Плеа отпасовал с правого фланга на левый край чужой штрафной, откуда Маркус Тюрам исполнил классный удар в касание в дальний верхний угол.

На 58-й минуте Тюрам удачно сыграл на добивании и оформил дубль.

«Сливочные» ответили на 87-й минуте. Гол забил Карим Бензема после скидки от Каземиро.

А уже в компенсированное арбитром время отличился сам Каземиро, которому ассистировал Серхио Рамос.

В следующем туре «Боруссия» отправится в гости к «Шахтеру», а «Реал» дома примет «Интер».

Футбол. Лига чемпионов. Группа B Боруссия М — Реал Мадрид 2:2 Голы: 1:0 Марку Тюрам (33'), 2:0 Марку Тюрам (58'), 2:1 Карим Бензема (87'), 2:2 Каземиро (90') Боруссия М: Ян Зоммер, Штефан Ляйнер, Рами Бенсебаини, Маттиас Гинтер, Нико Эльведи, Кристоф Крамер, Ларс Штиндль (Ханнес Вольф, 79'), Йонас Хофман, Флориан Нойхаус, Марку Тюрам (Патрик Херрман, 71'), Алассан Плеа (Брил Эмболо, 79') Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Лукас Васкес, Ферлан Менди, Тони Кроос (Лука Модрич, 71'), Каземиро, Федерико Вальверде, Карим Бензема, Марко Асенсио (Родриго, 84'), Винисиус Жуниор (Эден Азар, 70') Предупреждения: Ларс Штиндль (55'), Рами Бенсебаини (79'), Флориан Нойхаус (85'), Каземиро (89')

Группа B: 1. «Шахтер» — 4 очка, 2. «Боруссия» М — 2 очка, 3. «Интер» — 2 очка, 4. — «Реал» — 1 очко. 0