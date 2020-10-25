«Ахмат» — «Уфа»: счет матча 3:1, обзор голов

Грозненскийодержал домашнюю победу над(3:1) в матче 12-го тура чемпионата России.

На 14-й минуте в ворота «Уфы» был назначен пенальти — Бериша вошёл с мячом в штрафную гостей и пробросил его мимо Беленова, который врезался в него.

Бериша с «точки» сильно пробил в правый угол, Беленов прыгнул в ту же сторону, но удар получился неберущимся — мяч рикошетом от штанги влетел в сетку ворот.

На 56-й минуте счет сравнялся.Сухов с правого фланга сместился в штрафную «Ахмата»и прострелил к её центру. Андрич не смог толком обработать мяч, но тот отскочил к Алиеву,который сместился ближе к воротам и нанёс отличный удар в дальний угол — мяч попал в штангу и от неё отскочил в сетку.

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А две минуты спустя «Ахмат» остался в меньшинстве — Андрей Семёнов прихватил Андрича за футболку в центре поля и получил вторую жёлтую карточку.

На 68-й минуте грозненцы повели в счете. Тимофеев передачей от центра поля к штрафной разогнал контратаку, Бериша с мячом прорвался к лицевой линии и прострелил на дальнюю штангу, где Ильин в касание с метра вколотил мяч в сетку.

А на 77-й минуте Нижич, прерывая атаку «Уфы» с правого фланга, вынес мяч из штрафной точно на Беришу.

Тот обыграл одного соперника, затем оторвался от Никитина, в штрафной обыграл выскочившего навстречу Беленова и покатил мяч в уже пустые ворота.

Футбол. Россия. Премьер-лига Ахмат — Уфа 3:1 Голы: 1:0 Бернард Бериша (пенальти) (14'), 1:1 Азер Алиев (57'), 2:1 Владимир Ильин (68'), 3:1 Бернард Бериша (77') Ахмат: Гиорги Шелия, Мирослав Богосавац, Андрей Семёнов, Зоран Нижич, Максим Ненахов, Бернард Бериша (Islam Alsultanov, 78'), Исмаэл Силва Лима, Владимир Ильин (Марат Быстров, 71'), Евгений Харин (Лечи Садулаев, 79'), Артём Тимофеев, Георгий Мелкадзе (Wilker Angel, 61') Уфа: Александр Беленов, Alexey Nikitin, Константин Плиев, Джемал Табидзе, Боян Йокич, Кэтэлин Карп (Дмитрий Сысуев, 83'), Артём Голубев, Александр Сухов (Тимур Жамалетдинов, 90'), Азер Алиев, Komnen Andric, Вячеслав Кротов Предупреждения: Андрей Семёнов (42'), Константин Плиев (44'), Джемал Табидзе (52'), Андрей Семёнов (58'), Бернард Бериша (77'), Боян Йокич (87')

«Ахмат» занимает десятое место, набрав 17 очков. «Уфа» замыкает турнирную таблицу РПЛ, находясь на последней 16-й строчке.

31 октября «Ахмат» примет «Краснодар». «Уфа» 1 ноября примет «Урал». 0