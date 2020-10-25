«Ахмат» — «Уфа»: счет матча 3:1, обзор голов

На 14-й минуте в ворота «Уфы» был назначен пенальти — Бериша вошёл с мячом в штрафную гостей и пробросил его мимо Беленова, который врезался в него.
Бериша с «точки» сильно пробил в правый угол, Беленов прыгнул в ту же сторону, но удар получился неберущимся — мяч рикошетом от штанги влетел в сетку ворот.
На 56-й минуте счет сравнялся.Сухов с правого фланга сместился в штрафную «Ахмата»и прострелил к её центру. Андрич не смог толком обработать мяч, но тот отскочил к Алиеву,который сместился ближе к воротам и нанёс отличный удар в дальний угол — мяч попал в штангу и от неё отскочил в сетку.
А две минуты спустя «Ахмат» остался в меньшинстве — Андрей Семёнов прихватил Андрича за футболку в центре поля и получил вторую жёлтую карточку.
На 68-й минуте грозненцы повели в счете. Тимофеев передачей от центра поля к штрафной разогнал контратаку, Бериша с мячом прорвался к лицевой линии и прострелил на дальнюю штангу, где Ильин в касание с метра вколотил мяч в сетку.
А на 77-й минуте Нижич, прерывая атаку «Уфы» с правого фланга, вынес мяч из штрафной точно на Беришу.
Тот обыграл одного соперника, затем оторвался от Никитина, в штрафной обыграл выскочившего навстречу Беленова и покатил мяч в уже пустые ворота.
«Ахмат» занимает десятое место, набрав 17 очков. «Уфа» замыкает турнирную таблицу РПЛ, находясь на последней 16-й строчке.
31 октября «Ахмат» примет «Краснодар». «Уфа» 1 ноября примет «Урал». 0