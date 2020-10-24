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    «Вест Хэм» и «Манчестер Сити» разошлись миром

    «Вест Хэм» — «Манчестер Сити»: счет матча 1:1, обзор голов

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    «Вест Хэм» сыграл вничью с «Манчестер Сити» в домашнем матче шестого тура английской Премьер-лиги.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Встреча, которая прошла в Лондоне, завершилась со счетом 1:1.

    «Молотобойцы» вышли вперед на 18-й минуте. Владимир Цоуфал навесил с правого фланга в центр чужой штрафной, откуда ударом в падении через себя Майкл Антонио отправил мяч в дальний угол ворот.

    «Горожане» отыгрались на 52-й минуты. Жоау Канселу с левого фланга прострелил в центр на линию вратарской, где Фил Фоден первым касанием мяч обработал, а вторым отправил его в ближний угол.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Вест Хэм — Манчестер Сити 1:1
    Голы: 1:0 Майкл Антонио (18'), 1:1 Филип Фоден (51') Вест Хэм: Лукаш Фабиански, Аарон Крессвел, Фабиан Бальбуэна, Владимир Цоуфаль, Анджело Огбонна, Артур Масуаку, Пабло Форнальс, Джаррод Боуэн (Sebastien Haller, 69'), Томаш Соучек, Деклан Райс, Майкл Антонио (Андрей Ярмоленко, 52') Манчестер Сити: Эдерсон Мораес, Кайл Уолкер (Александр Зинченко, 78'), Рубен Диаш, Жоау Канселу, Эрик Гарсия, Илкай Гюндоган, Родриго Эрнандес, Бернарду Силва (Кевин Де Брёйне, 68'), Рахим Стерлинг, Серхио Агуэро (Филип Фоден, 46'), Рияд Марез Предупреждения: Владимир Цоуфаль (51'), Фабиан Бальбуэна (90')

    В турнирной таблице АПЛ «Вест Хэм» занимает десятое место (8 очков), а «Манчестер Сити» — 11-е (8 очков). 0

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