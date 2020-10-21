Тен Хаг: Игра с «Астон Виллой» показала, что «Ливерпуль» не идеален

Главный тренерподелился ожиданиями от матча св первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

«У нас хороший и большой выбор состава. Принципы нашей игры не меняются, даже если некоторые игроки не могут выйти на поле.

За несколько месяцев мы выработали свои принципы игры. Значит ли это, что мы на том уровне, на котором хотим быть? Возможно. Никогда не знаешь наверняка. По крайней мере, я хочу увидеть смелый "Аякс" в матче с "Ливерпулем". Команду, которая может воплотить в жизнь наши договоренности.

Я считаю, что "Ливерпуль" — лучшая команда в мире. Даже если у них есть проблемы с травмами, они могут добиться успеха. Хотя поражение от "Астон Виллы" показывает, что они не идеальны», — цитирует тен Хага официальный сайт УЕФА.

Матч «Аякс» — «Ливерпуль» состоится в Амстердаме в среду, 21 октября, и начнется в 22:00 по московскому времени. 0