«Бавария» — «Атлетико»: счет матча 4:0, обзор голов

Мюнхенскаяодержала домашнюю победу над мадридским(4:0) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе А.

Счет в матче был открыт на 28-й минуте. Киммих исполнил идеальный заброс в чужую штрафную, где Коман оторвался от Триппьера и с угла вратарской пробил точно в дальний угол ворот.

На 41-й минуте Коман прорвался в штрафную «Баварии» с левого фланга атаки и отпасовал низом на правый край чужой штрафной, откуда набежавший Горецка ударом в касание поразил дальний угол ворот.

На 66-й минуте Киммих пробил из-за пределов штрафной и мяч после рикошета вылетел прямо на ногу Толиссо, а тот мощным ударом в касание с линии штрафной отправил мяч в верхний угол ворот Облака.

А на 72-й минуте Коман убежал в классную контратаку от центра поля после передачи от Мюллера, дважды обыграл Фелипе и отправил мяч с угла вратарской в дальний угол ворот.

Футбол. Лига чемпионов. Группа A Бавария — Атлетико 4:0 Голы: 1:0 Кингсли Коман (28'), 2:0 Леон Горецка (41'), 3:0 Корентин Толиссо (66'), 4:0 Кингсли Коман (72') Бавария: Мануэль Нойер, Никлас Зюле, Бенжамен Павар (Буна Сарр, 73'), Лукас Эрнандес, Давид Алаба, Йозуа Киммих, Леон Горецка (Хави Мартинес, 83'), Корентин Толиссо, Томас Мюллер (Альфонсо Дэвис, 83'), Кингсли Коман (Дуглас Коста, 73'), Роберт Левандовски (Эрик Максим Шупо-Мотинг, 83') Атлетико: Ян Облак, Ренан Лоди, Стефан Савич, Фелипе, Киран Триппьер, Коке (Лукас Торрейра, 79'), Маркос Льоренте (Тома Лемар, 79'), Эктор Эррера, Янник Карраско (Витоло, 76'), Жоау Фелиш, Луис Суарес (Анхель Корреа, 76') Предупреждения: Давид Алаба (5'), Томас Мюллер (21'), Ренан Лоди (43'), Коке (44'), Эктор Эррера (45'), Лукас Торрейра (90')

Группа А: 1. «Бавария» — 3 очка, 2. «Зальцбург» — 1, 3. «Локомотив» — 1, 4. «Атлетико» — 0

Во втором туре 27 октября состоятся матчи «Локомотив» — «Бавария» и «Атлетико» — «Зальцбург». 0