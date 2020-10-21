«Шинник» — «Ахмат»: счет матча 1:1 (3:4), обзор голов

Ярославскийв домашнем матче 3-го тура группового этапа Кубка России уступил грозненскому— 1:1 (3:4 по пенальти).

Счет на 54-й минуте открыли гости — отличился нападающий Ислам Альсултанов. «Шинник» отыгрался на третьей добавленной минуте благодаря голу Павла Евсеева.

В послематчевой серии пенальти «Ахмат» все равно добился победы.

Россия. Кубок. Группа 6 «Шинник» (Ярославль) — «Ахмат» (Грозный) — 1:1 (0:0). Пенальти — 3:4 Голы: Альсултанов, 54 (0:1). Евсеев, 90 (1:1)«Шинник» (Ярославль): Матюша, Кутин, Стешин, Покидышев, Маляров (Масленников, 57), Щадин (Евсеев, 70), Дорофеев, Олейников (Зинков, 71), Пухов, Мацхарашвили (Бетюжнов, 55), Самодин (Голуб, 70)«Ахмат» (Грозный): Мелихов, Семенов (Швец, 65), Пуцко (Кармаев, 46), Анхель, Ненахов, Адамов, Х.Кадыров (А.Кадыров, 70), Тимофеев, Садулаев (Харин, 60), Адуев, Мелкадзе (Альсултанов, 46)Предупреждения: Семенов, 16. Адуев, 18. Мацхарашвили, 19. Кутин, 34. Анхель, 37. Садулаев, 39. Дорофеев, 69. Швец, 78

Грозненский клуб, набрав пять очков, занял первое место в группе 6 и в феврале следующего года сыграет в 1/8 финала.

Второе место заняло ногинское «Знамя», набрав три очка. «Шинник», которому ранее было засчитано техническое поражение в матче с командой ПФЛ, заработал одно очко и стал третьим. 0