ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Левандовски и компания способны снова выиграть ЛЧЛига чемпионов: фавориты и темные лошадки
  • 18:11
    • Мурад Мусаев и два игрока «Краснодара» пропустят матч с «Ренном»
  • 18:04
    • «Сибирь» снова проиграла в КХЛ
  • 17:35
    • «Локомотив» взял 23 футболиста на матч с «Зальцбургом»
  • 17:25
    • France Football выбирает лучшего правого и левого нападающего всех времен
  • 15:24
    • «Амур» разгромил «Йокерит»
    Все новости спорта

    Мбаппе: Рэшфорд — один из самых опасных нападающих в Англии

    Футбол ПСЖ Футбол Франции Манчестер Юнайтед Футбол Англии Лига чемпионов Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе высоко отозвался о форварде «Манчестер Юнайтед» Маркусе Рэшфорде перед матчем между клубами на групповом этапе Лиги чемпионов.

    Киллиан Мбаппе
    Киллиан Мбаппе

    Француз вспомнил пенальти, который Рэшфорд бил на 92-й минуте матча 1/8 финала Лиги чемпионов-2018/19 против ПСЖ. Благодаря этому мячу «МЮ» вышел в следующий раунд.

    «Без разницы, сколько ты тренируешься, когда бьешь пенальти в такой ситуации. Дело в уверенности. Рэшфорд — очень уверенный в себе игрок.

    Рэшфорд — один из самых опасных нападающих в Англии. Поль Погба рассказывал мне, какой это особенный игрок, а Поль нечасто так высоко отзывается о других футболистах.

    Поднимать такую важную проблему, как бедность детей, — это одна из самых важных вещей, которые вообще можно сделать.

    Так что я с полным уважением отношусь к его деятельности, он пытается внести реальные изменения.

    Я действительно считаю, что футболисты должны использовать свою известность, чтобы менять мир к лучшему. Нам дают так много, и важно отдавать что-то взамен», — сказал Мбаппе Mirror.

    «МЮ» сыграет с «ПСЖ» в гостях. Игра состоится 20 октября, начало матча — в 22:00 по московскому времени. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • На «Элланд Роуд» будет «верховая» встреча?
  • «Лидс» — «Вулверхэмптон». Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
  • «Ренн» преподаст «Краснодару» уроки атаки
  • «Ренн» — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Навредит ли Кавани своей бывшей команде?
  • ПСЖ — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьФрибет 10 000 рублей ИгратьФрибет 500 рублей без условий Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 15 000 после регистрации ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.09
  • Экспресс дня 19 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Лидс — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Ренн — Краснодар
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч ПСЖ — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Зенит — Брюгге
  • Футбол
  • Завтра в 19:55
    •  1.90
  • Прогноз на матч Челси — Севилья
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.48
  • Прогноз на матч Динамо Киев — Ювентус
  • Футбол
  • Завтра в 19:55
    •  1.74
  • Прогноз на матч Локомотив — Спартак
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Истанбул Башакшехир
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры