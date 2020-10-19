Мбаппе: Рэшфорд — один из самых опасных нападающих в Англии

Нападающий «Пари Сен-Жермен»высоко отозвался о форварде «Манчестер Юнайтед»перед матчем между клубами на групповом этапе Лиги чемпионов.

Француз вспомнил пенальти, который Рэшфорд бил на 92-й минуте матча 1/8 финала Лиги чемпионов-2018/19 против ПСЖ. Благодаря этому мячу «МЮ» вышел в следующий раунд.

«Без разницы, сколько ты тренируешься, когда бьешь пенальти в такой ситуации. Дело в уверенности. Рэшфорд — очень уверенный в себе игрок.

Рэшфорд — один из самых опасных нападающих в Англии. Поль Погба рассказывал мне, какой это особенный игрок, а Поль нечасто так высоко отзывается о других футболистах.

Поднимать такую важную проблему, как бедность детей, — это одна из самых важных вещей, которые вообще можно сделать.

Так что я с полным уважением отношусь к его деятельности, он пытается внести реальные изменения.

Я действительно считаю, что футболисты должны использовать свою известность, чтобы менять мир к лучшему. Нам дают так много, и важно отдавать что-то взамен», — сказал Мбаппе Mirror.

«МЮ» сыграет с «ПСЖ» в гостях. Игра состоится 20 октября, начало матча — в 22:00 по московскому времени. 0