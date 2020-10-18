ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юрген Клопп«Ливерпуль» потерял былую неприступность
  • 08:17
    • Ломаченко сенсационно проиграл Лопесу
  • 12:01
    • УЕФА назначил арбитров на матчи «Зенита» и «Краснодара» в ЛЧ
  • 10:58
    • Уткин намекнул на переигровку матча «Краснодар» — «Рубин»
  • 00:53
    • «Рубин» пожаловался в КДК на Вилкова
  • 00:14
    • «Ман Юнайтед» уничтожил «Ньюкасл» в концовке поединка
    Все новости спорта

    Уткин намекнул на переигровку матча «Краснодар» — «Рубин»

    Футбол РПЛ Футбол России Краснодар Рубин Между тем Скандалы Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Журналист Василий Уткин высказался о возможной переигровке матча РПЛ «Краснодар» — «Рубин» (3:1).

    Василий Уткин
    Василий Уткин

    Напомним, клуб из Татарстана написал протест на нарушение Михаилом Вилковым протокола VAR. Казанцы считают, что арбитр не имел права ставить пенальти, так как до этого произошла остановка игры.

    «Рубин написал протест не на решение судьи (ну да, Вилков), а на нарушение им протокола VAR. Потому что Вилков в паузе после спорного момента с рукой казанца Самошникова (на самом деле не спорного, рука была, но он не увидел) не посмотрел его, а возобновил игру и только после этого спохватился. А этого делать нельзя.

  • «Рубин» пожаловался в КДК на Вилкова
  • Читайте по теме

    • Получается, судья допустил техническую ошибку, повлиявшую на результат. Если я ничего не путаю, техническая ошибка судьи может быть основанием для переигровки», — написал Уткин в своем Telegram-канале. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли ЦСКА испортить дебют новому тренеру «Динамо»
  • ЦСКА — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 2.83
    •
  • Будет ли на «Ростов Арене» обмен голами?
  • «Ростов» — «Ахмат». Прогноз и ставки
  • 1.94
    •
  • Продлят ли «шпоры» свою серию без поражений?
  • «Тоттенхэм» — «Вест Хэм». Прогноз и ставки
  • 1.64
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьФрибет 10 000 рублей ИгратьФрибет 500 рублей без условий Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 15 000 после регистрации ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.42
  • Экспресс дня 18 октября
  • Сегодня в 19:00
    •  2.83
  • Прогноз на матч ЦСКА — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Ростов — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.28
  • Прогноз на матч Партизан — Црвена Звезда
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Лестер — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 21:15
    •  1.77
  • Прогноз на матч Амур — Йокерит
  • Хоккей
  • Завтра в 12:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Гэлакси — Ванкувер Уайткэпс
  • Футбол
  • Завтра в 05:30
    •  2.19
  • Прогноз на матч Удинезе — Парма
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры