Уткин намекнул на переигровку матча «Краснодар» — «Рубин»

Журналиствысказался о возможной переигровке матча РПЛ «Краснодар» — «Рубин» (3:1).

Напомним, клуб из Татарстана написал протест на нарушение Михаилом Вилковым протокола VAR. Казанцы считают, что арбитр не имел права ставить пенальти, так как до этого произошла остановка игры.

«Рубин написал протест не на решение судьи (ну да, Вилков), а на нарушение им протокола VAR. Потому что Вилков в паузе после спорного момента с рукой казанца Самошникова (на самом деле не спорного, рука была, но он не увидел) не посмотрел его, а возобновил игру и только после этого спохватился. А этого делать нельзя.

Получается, судья допустил техническую ошибку, повлиявшую на результат. Если я ничего не путаю, техническая ошибка судьи может быть основанием для переигровки», — написал Уткин в своем Telegram-канале. 0