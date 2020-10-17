«Сочи» и «Зенит» покажу огненный футбол, заявил Заболотный

Нападающий «Сочи»рассказал, чего ждет от предстоящего матча с «Зенитом» в 11-м туре чемпионата России.

«Мы прошли хороший маленький тренировочный сбор, хорошие нагрузки получили. Тренировали те компоненты, над которыми надо было работать.

Я думаю, подготовились в хорошем настроении, боевом. Ждем матча.

Особый статус только в том, что это команда, выступающая в Лиге чемпионов.

Против команды выше уровнем хочется проявить себя и сыграть со всей самоотдачей и показать, что "Сочи" ничем не хуже.

Это будет хороший опыт в любом случае, каким бы ни был результат. Думаю, что игра будет очень интересная, огненная — это 100 процентов», — сказал Заболотный каналу «Сочи» в YouTube.

Матч между «Сочи» и «Зенитом» состоится 17 октября в Санкт-Петербурге, начало — в 14:00 мск. 0