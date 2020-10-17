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    «Сочи» и «Зенит» покажу огненный футбол, заявил Заболотный

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    Нападающий «Сочи» Антон Заболотный рассказал, чего ждет от предстоящего матча с «Зенитом» в 11-м туре чемпионата России.

    Антон Заболотный
    Антон Заболотный

    «Мы прошли хороший маленький тренировочный сбор, хорошие нагрузки получили. Тренировали те компоненты, над которыми надо было работать.

    Я думаю, подготовились в хорошем настроении, боевом. Ждем матча.

    Особый статус только в том, что это команда, выступающая в Лиге чемпионов.

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    • Против команды выше уровнем хочется проявить себя и сыграть со всей самоотдачей и показать, что "Сочи" ничем не хуже.

    Это будет хороший опыт в любом случае, каким бы ни был результат. Думаю, что игра будет очень интересная, огненная — это 100 процентов», — сказал Заболотный каналу «Сочи» в YouTube.

    Матч между «Сочи» и «Зенитом» состоится 17 октября в Санкт-Петербурге, начало — в 14:00 мск. 0

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