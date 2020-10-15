Де Бур: Считаю, что Нидерланды играли лучше Италии

Главный тренер сборнойдал свою оценку поединку Лиги наций против(1:1).

«Конечно, мы должны были лучше сыграть против Боснии и Герцеговины, но считаю, что в этот вечер мы были лучше. Мы не может быть довольны этим результатом, поскольку хотим выиграть группу, но эта игра точно придаст нам уверенности.

Если мы можем играть так, вне зависимости от схемы, мы способны доставить трудности любому сопернику», — цитирует наставника официальный сайт УЕФА.

Италия, набрав 6 очков в четырех матчах, занимает второе место в группе 1 лиги А. Сборная Нидерландов (5) — на третьем месте. 0