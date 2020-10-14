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    Шварц назначен главным тренером «Динамо»

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    Новым главным тренером «Динамо» стал Сандро Шварц, сообщает официальный сайт московского клуба.

    Сандро Шварц
    Сандро Шварц

    Его помощниками стали Волкан Булут и Андрей Воронин. Контракт рассчитан до конца сезона-2021/22.

    «Я очень горд, что мне представилась возможность работать в "Динамо". Это клуб с великой историей и традициями.

    Для меня это потрясающий вызов, я с нетерпением жду начала работы. Сейчас в "Динамо" собрана молодая команда с крайне интересными перспективами.

    Я очень амбициозен, и мы сделаем все возможное для достижения наших целей», — заявил Шварц после подписания контракта.

    В 2009-м Шварц завершил карьеру футболиста и продолжил работу в «Веене» в качестве помощника Ханса Вернера Мозера, в 2010-м покинул клуб, чтобы продолжить обучение профессии тренера.

    Перед началом сезона-2011/12 специалист принял «Эшборн» из пятого по силе дивизиона Германии, вместе с которым в первый же год добился повышения в классе.

    В 2013-м вернулся в «Майнц» и возглавил молодежный состав, в 2015-м — «Майнц»-2, а в 2017-м — главную команду, которую покинул после двух сезонов в 2019-м. 0

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