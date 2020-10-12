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    Тренер сборной Турции: Потеряли два очка в матче с Россией

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    Главный тренер сборной Турции Шенол Гюнеш заявил, что его команда потеряла два очка в матче Лиги наций со сборной России (1:1).

    Шенол Гюнеш
    Шенол Гюнеш

    «Мы знали нашего соперника. Они играли в давление и длинный пас. Преимущество было у России в первом тайме. Нам не удалось быть такими же быстрыми.

    Но второй тайм — наоборот. Мы контролировали мяч, забили гол. Были моменты. Потеряли два очка. Наши ребята бились, играли хорошо. Но и противник играл у себя дома, это сказалось.

    Мы играли третий матч подряд на выезде — с этим связаны много минусов. Если мы это преодолеем, то станем по-настоящему хорошей командой», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс». 0

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