Дешам: Сборная Франции не увидела Роналду

Главный тренер сборнойотметил, что его игроки не далипроявить себя в матче Лиги наций против сборной(0:0).

«Мы всегда можем действовать лучше. Мы приняли меры предосторожности, поскольку нужно учитывать уровень мастерства соперника. Именно поэтому сегодня мы не увидели Роналду.

Нам следует больше уделить внимания качеству уровню игры в защите обеих команд. Полузащитники, например, действовали очень технично. Они дополняли друг друга, поэтому Франция смог навязать свою игру во второй половине», — сказал Дешам официальному сайту УЕФА.

Команда Дешама проведет следующий матч 14 октября на выезде против Хорватии. Португальцы в тот же день примут Швецию.

В турнирной таблице Португалия занимает первое место (7 очков), а Франция — второе (7 очков). Далее идут Хорватия (3) и Швеция (0). 0