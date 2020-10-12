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    Дешам: Сборная Франции не увидела Роналду

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    Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам отметил, что его игроки не дали Криштиану Роналду проявить себя в матче Лиги наций против сборной Португалии (0:0).

    Дидье Дешам
    Дидье Дешам

    «Мы всегда можем действовать лучше. Мы приняли меры предосторожности, поскольку нужно учитывать уровень мастерства соперника. Именно поэтому сегодня мы не увидели Роналду.

    Нам следует больше уделить внимания качеству уровню игры в защите обеих команд. Полузащитники, например, действовали очень технично. Они дополняли друг друга, поэтому Франция смог навязать свою игру во второй половине», — сказал Дешам официальному сайту УЕФА.

    Команда Дешама проведет следующий матч 14 октября на выезде против Хорватии. Португальцы в тот же день примут Швецию.

    В турнирной таблице Португалия занимает первое место (7 очков), а Франция — второе (7 очков). Далее идут Хорватия (3) и Швеция (0). 0

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