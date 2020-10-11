Литва — Белоруссия: счет матча 2:2, обзор голов

В составе хозяев голы забили Арвидас Новиковас и Каролис Лаукжемис.
У гостей точные удары нанесли Виталий Лисакович и Александр Сачивко.
Футбол. Лига наций УЕФА. C4
Литва — Белоруссия 2:2
Голы: 1:0 Арвидас Новиковас (7'), 1:1 Виталий Лисакович (пенальти) (59'), 1:2 Александр Сачивко (66'), 2:2 Каролис Лаукжемис (75') Литва: Томас Шведкаускас, Маркус Палионис, Эдвинас Гирдвайнис, Эгидиюс Вейткунас (Маркас Бенета, 64'), Саулюс Миколюнас, Гратас Сиргедас (Паулюс Голубицкас, 72'), Арвидас Новиковас (Фёдор Черных, 72'), Юстас Ласицкас, Домантас Шимкус (Мартинас Дапкус, 73'), Модестас Воробьёвас, Донатас Казлаускас (Каролис Лаукжемис, 60') Белоруссия: Егор Хаткевич, Kiril Pechenin, Александр Мартынович, Николай Золотов, Александр Сачивко, Макс Эбон (Андрей Хачатурян, 80'), Роман Юзепчук (Дмитрий Подстрелов, 69'), Иван Маевский, Игорь Стасевич (Иван Бахар, 80'), Валерий Громыко (Виталий Лисакович, 57'), Максим Скавыш (Денис Лаптев, 57') Предупреждения: Валерий Громыко (20'), Макс Эбон (38'), Донатас Казлаускас (56'), Мартинас Дапкус (88'), Модестас Воробьёвас (90')
Примечательно, что в лиге C группе 4 все команды набрали по 4 очка после трех сыгранных туров. 0