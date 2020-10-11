Ирландия — Уэльс: счет матча 0:0

В четвертом туре Лиги наций дивизиона Б группы 4 сборнаяна своем поле сыграла вничью с командой— 0:0.

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Хозяева доигрывали матч в меньшинстве из-за удаления Джеймса Макклина за две желтые карточки.

Футбол. Лига наций УЕФА. B4 Ирландия — Уэльс 0:0 Ирландия: Даррен Рэндольф, Мэтт Доэрти, Энда Стивенс, Шейн Даффи, Кевин Лонг (Сайрус Кристи, 25'), Конор Хурихейн, Джеффри Хендрик, Джейсон Моламби (Джош Каллен, 90'), Шейн Патрик Лонг (Шон Магуайр, 74'), Роберт Брэйди (Дэрил Хорган, 73'), Джеймс Макклин Уэльс: Уэйн Хеннесси, Бен Дэвис, Джо Родон, Коннор Робертс, Этан Ампаду, Гарри Уилсон (Неко Уильямс, 67'), Аарон Рэмси, Джозефф Моррелл, Мэтт Смит (Дилан Левитт, 67'), Даниэль Джеймс (Дэвид Брукс, 77'), Киффер Мур Предупреждения: Киффер Мур (21'), Сайрус Кристи (30'), Джеймс Макклин (79'), Джозефф Моррелл (83'), Джеймс Макклин (84')

Уэльс набрал семь очков и возглавляет свой квартет, у Ирландии всего два балла, с которыми она идет третьей. 0